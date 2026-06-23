Новый импульс для белорусского легпрома. Татарстан планирует закупать белорусские ткани для пошива школьной формы и спецодежды. Перспективы сотрудничества обсудили в Минске представители белорусских и татарских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казани выпускают одежду для сотен школьников. А местный промышленный сектор, где трудятся около миллиона человек, нуждается в качественной спецодежде. Белорусские производители готовы закрыть значительную часть этого спроса, предлагая конкурентоспособное сырье, которое превосходит зарубежные аналоги и по цене, и по качеству. Сейчас партнерство активно развивается: только за 2026 год поставки нашей продукции в Татарстан уже достигли двух миллионов долларов.

Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром»: Очень важно, чтобы мы совместно, непосредственно с Российской Федерацией, двигали наши технологические ткани для того, чтобы понимали производители: не всегда цена важна, важно качество. Важно в дальнейшем, чтобы мы могли потом честно посмотреть нашему покупателю в глаза и сказать: «Да, это сделано в Беларуси». Вот наша ткань «Камволь» – она полностью отработана с шерстью Российской Федерации. Больше 50 % удельного веса в ткани – это сырье Российской Федерации. Почему бы не называть нашим союзным продуктом ткань, которая готова поставляться в Российскую Федерацию.

Олег Коробченко, заместитель премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана (Россия):

Создание совместных предприятий, конечно же, ложится во всю цепочку. На сегодняшний день мы были на «Камволе» – вся шерсть везется из России. Шерсть перерабатывается, получается материал. Поставлять ткани для наших людей – это вот и есть как раз те ТСП, которые мы создаем.

Беларусь и Татарстан берут курс на углубление экономического партнерства. Минск и Казань намерены расширять инвестиционные связи, охватывая ключевые сферы: от промышленной кооперации до сельского хозяйства. В этом году стороны планируют довести объем взаимного товарооборота до полутора миллиардов долларов.