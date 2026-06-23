Правительство Литвы объявило об уходе в отставку

Политический кризис в Литве. Правительство страны во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявило об уходе в отставку. Решение об этом было единогласно принято министрами на специальном заседании кабмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают литовские СМИ, причиной политических перемен стал выход из правящей коалиции партии «Заря над Неманом». Социал-демократы прекратили с ней сотрудничество, обвинив в популистской политике.

Инга Ругинене, премьер-министр Литвы:

Сегодня правительство приняло решение уйти в отставку и вернуть полномочия президенту республики. Приступая к работе на посту премьер-министра, я пообещала себе никогда не уклоняться от принятия решений, даже если они будут очень сложными. Завершая работу, я точно знаю, что сдержала это обещание.

Теперь, согласно закону, постановление об отставке правительства будет передано президенту Гитанасу Науседе, который поручит кабинету Ругинене исполнять обязанности до формирования нового кабмина. Глава государства в течение 15 дней должен представить Сейму кандидатуру нового премьер-министра. Как ожидается, им станет председатель правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс.