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Правительство Литвы объявило об уходе в отставку

23 июня 2026 11:15
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Политический кризис в Литве. Правительство страны во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявило об уходе в отставку. Решение об этом было единогласно принято министрами на специальном заседании кабмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Литвы объявило об уходе в отставку-2

Как сообщают литовские СМИ, причиной политических перемен стал выход из правящей коалиции партии «Заря над Неманом». Социал-демократы прекратили с ней сотрудничество, обвинив в популистской политике. 

Правительство Литвы объявило об уходе в отставку-4

Инга Ругинене, премьер-министр Литвы:
Сегодня правительство приняло решение уйти в отставку и вернуть полномочия президенту республики. Приступая к работе на посту премьер-министра, я пообещала себе никогда не уклоняться от принятия решений, даже если они будут очень сложными. Завершая работу, я точно знаю, что сдержала это обещание.

Теперь, согласно закону, постановление об отставке правительства будет передано президенту Гитанасу Науседе, который поручит кабинету Ругинене исполнять обязанности до формирования нового кабмина. Глава государства в течение 15 дней должен представить Сейму кандидатуру нового премьер-министра. Как ожидается, им станет председатель правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс.

# Новости Литвы

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