«Белорусы не допустят переписывания истории». Вспоминаем главные события 2022-го с Анастасией Ярощик-Корниенко

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» корреспондент СТВ Анастасия Ярощик-Корниенко. Ольга Коршун, СТВ:

Вместе с Настей мы ехали по информационному пути весь 2022-й. Чем тебе запомнился прошлый год?

«2022-й был Годом исторической памяти» Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент СТВ:

Сложно выделить какое-то главное событие, их было действительно очень много. Начнем с того, что 2022-й был Годом исторической памяти. Многие даты мы пересмотрели и даже, может быть, некоторые были забыты, но мы их восстановили, чтобы это стало нашей историей. Уплотнить наш исторический фундамент. Мы трудились над этой памятью, якая засталася нам ад прадзедаў спакон вякоў. Я не просто так говорю эту фразу, ведь в прошлом году мы отметили 140-летие наших великих классиков: Якуба Коласа и Янки Купалы. Были организованы чтения, выставки. Символическую дорогу памяти открыли в музее Великой Отечественной войны «Якуб Колас – 1 418 шагов войны». В частности, писатель рассказывал о Великой Отечественной войне. И верил в Победу, ту самую Победу, которую у нас пытаются отнять. Ольга Коршун:

Этот же год был знаковым и в плане того, что мы восстанавливали историческую справедливость, согласись. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Так, мы восстанавливали историческую справедливость. И защищали свою память в прямом смысле. Ольга Коршун:

Имеем на это полное право. «Белорусы не допустят переписывания истории и такого исторического беспредела» Анастасия Ярощик-Корниенко:

Именно так. Если посмотреть, что делается у наших границ, именно что в Польше, Латвии, Литве сносят памятники советским воинам, которые освобождали и их в том числе, а мы вынуждены были отстаивать. И конечно же, белорусы не допустят переписывания истории и такого исторического беспредела. Мы ухаживаем за нашими могилами, обелисками. И благодаря расследованию дела Генеральной прокуратурой мы будем знать еще больше, к сожалению, о тех фактах, которые невозможно воспринимать. Это боль. Мы несколько раз выезжали на такие места захоронений. Это очень сложные сюжеты. Боль переполняет.

Ольга Коршун:

Да, от тех фактов новых, которые вскрываются, что творилось на нашей земле в те годы. Да, а я вспоминаю сюжет, который под занавес прошлого года мы сняли. Нам в программу обратились зрители с такой просьбой, мольбой что ли – помочь сохранить небольшой обелиск в деревне Елизово Осиповичского района. Там на гражданском кладбище стоит небольшой памятник с яркой красной звездой, все его замечают. Наверняка, уверена, что все в деревне о нем знают. Но за ним ухаживала только одна местная жительница, которая уже в преклонном возрасте, она переехала в Минск, дети ее перевезли. Она очень волновалась, что скоро, когда, возможно, она уже будет не в состоянии ухаживать, к памятнику зарастет народная тропа от слова совсем. И мы выехали на место событий, все-таки пытались разобраться, кто там похоронен, чей подвиг мы должны чтить и кто должен взять на себя опеку за этим одиноким памятником. Бывают одинокие люди, а у нас оказался в стране, где 8 000 памятников Великой Отечественной войне, один такой одинокий. И наш телеканал, и генеральный директор – это от него исходила инициатива, от Александра Александровича Осенко, взять под опеку нашему телеканалу этот памятник. И вот сейчас, пока снег лежит, мы, конечно, не поедем, но как только сойдет снег, весна наступит, мы поедем. Приглашаем тебя в поездку – поехать навестить памятник, навести там порядок. Анастасия Ярощик-Корниенко:

В этом году мы отметили 110-летие классика Максима Танка. Именно у тебя в студии звучали вершы легендарного писателя. Ольга Коршун:

Он был свидетелем другого исторического события, не менее важного, чем Великая Отечественная война, для истории нашей страны. 17 сентября теперь дата самого молодого государственного праздника Анастасия Ярощик-Корниенко:

Это воссоединение Западной и Восточной Беларуси в 1939 году. Это еще одна веха, которую мы вспоминали в этом году. Кроме того, именно 17 сентября, когда родился писатель, состоялось воссоединение Беларуси. Именно 17 сентября теперь это дата самого молодого государственного праздника. Ольга Коршун:

Но не менее значимого.