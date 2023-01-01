«Белорусы не допустят переписывания истории». Вспоминаем главные события 2022-го с Анастасией Ярощик-Корниенко

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» корреспондент СТВ Анастасия Ярощик-Корниенко.
Ольга Коршун, СТВ:
Вместе с Настей мы ехали по информационному пути весь 2022-й. Чем тебе запомнился прошлый год?
Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» корреспондент СТВ Анастасия Ярощик-Корниенко.
Ольга Коршун, СТВ:
Вместе с Настей мы ехали по информационному пути весь 2022-й. Чем тебе запомнился прошлый год?
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент СТВ:
Сложно выделить какое-то главное событие, их было действительно очень много. Начнем с того, что 2022-й был Годом исторической памяти. Многие даты мы пересмотрели и даже, может быть, некоторые были забыты, но мы их восстановили, чтобы это стало нашей историей. Уплотнить наш исторический фундамент. Мы трудились над этой памятью, якая засталася нам ад прадзедаў спакон вякоў. Я не просто так говорю эту фразу, ведь в прошлом году мы отметили 140-летие наших великих классиков: Якуба Коласа и Янки Купалы. Были организованы чтения, выставки. Символическую дорогу памяти открыли в музее Великой Отечественной войны «Якуб Колас – 1 418 шагов войны». В частности, писатель рассказывал о Великой Отечественной войне. И верил в Победу, ту самую Победу, которую у нас пытаются отнять.
Ольга Коршун:
Этот же год был знаковым и в плане того, что мы восстанавливали историческую справедливость, согласись.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Так, мы восстанавливали историческую справедливость. И защищали свою память в прямом смысле.
Ольга Коршун:
Имеем на это полное право.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Именно так. Если посмотреть, что делается у наших границ, именно что в Польше, Латвии, Литве сносят памятники советским воинам, которые освобождали и их в том числе, а мы вынуждены были отстаивать. И конечно же, белорусы не допустят переписывания истории и такого исторического беспредела. Мы ухаживаем за нашими могилами, обелисками. И благодаря расследованию дела Генеральной прокуратурой мы будем знать еще больше, к сожалению, о тех фактах, которые невозможно воспринимать. Это боль. Мы несколько раз выезжали на такие места захоронений. Это очень сложные сюжеты. Боль переполняет.
Ольга Коршун:
Да, от тех фактов новых, которые вскрываются, что творилось на нашей земле в те годы. Да, а я вспоминаю сюжет, который под занавес прошлого года мы сняли. Нам в программу обратились зрители с такой просьбой, мольбой что ли – помочь сохранить небольшой обелиск в деревне Елизово Осиповичского района. Там на гражданском кладбище стоит небольшой памятник с яркой красной звездой, все его замечают. Наверняка, уверена, что все в деревне о нем знают. Но за ним ухаживала только одна местная жительница, которая уже в преклонном возрасте, она переехала в Минск, дети ее перевезли.
Она очень волновалась, что скоро, когда, возможно, она уже будет не в состоянии ухаживать, к памятнику зарастет народная тропа от слова совсем. И мы выехали на место событий, все-таки пытались разобраться, кто там похоронен, чей подвиг мы должны чтить и кто должен взять на себя опеку за этим одиноким памятником. Бывают одинокие люди, а у нас оказался в стране, где 8 000 памятников Великой Отечественной войне, один такой одинокий. И наш телеканал, и генеральный директор – это от него исходила инициатива, от Александра Александровича Осенко, взять под опеку нашему телеканалу этот памятник. И вот сейчас, пока снег лежит, мы, конечно, не поедем, но как только сойдет снег, весна наступит, мы поедем. Приглашаем тебя в поездку – поехать навестить памятник, навести там порядок.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
В этом году мы отметили 110-летие классика Максима Танка. Именно у тебя в студии звучали вершы легендарного писателя.
Ольга Коршун:
Он был свидетелем другого исторического события, не менее важного, чем Великая Отечественная война, для истории нашей страны.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Это воссоединение Западной и Восточной Беларуси в 1939 году. Это еще одна веха, которую мы вспоминали в этом году. Кроме того, именно 17 сентября, когда родился писатель, состоялось воссоединение Беларуси. Именно 17 сентября теперь это дата самого молодого государственного праздника.
Ольга Коршун:
Но не менее значимого.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Не менее значимого. Дня народного единства. И в этом году как никогда было понятно, что да, мы пережили 2020-й сложный год, но 2022-й показал, что мы едины, мы сильные. И многотысячная «Минск-Арена» тому подтверждение. То есть этот год стал фундаментом нашим, мы его усилили и показали, что мы едины. И это единство помогает нам сегодня противостоять тем событиям, которые происходят в мире.
Ольга Коршун:
Я бы добавила, что именно внутреннее единство – это залог стабильности, залог независимости и залог мира и спокойствия в нашей стране. Мне кажется, то, чего в 2022-м нам всем не хватало. И надеюсь, что в 2023 году весь мир обретет мир и спокойствие. За что боролись и наши предки в свое время.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Гордимся нашим прошлым, гордимся нашими людьми, нашим культурным наследием и сохраняем его.
Ольга Коршун:
И следуем информационными маршрутами в 2023-м. Смотрите, будет интересно!
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