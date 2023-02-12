Выборы в парламент и Советы депутатов уже в 2024-м. Как изменится избирательная кампания?

Мы давно наблюдаем, как Польша использует ситуацию на границе как еще один элемент настоящей гибридной войны. Те же случаи выдворения мигрантов или очереди из большегрузов, которые польская сторона поддерживает искусственно, пропуская всего 30 % машин от суточного объема, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Понятно, чего таким образом добивается Варшава: посеять панику и недовольство в нашем обществе. Так что, несмотря на бушующие мировые штормы, важно следить за погодой в доме. От нее и зависит устойчивость фундамента.

А впереди в нашем календаре важнейшие общественно-политические события. Ближайшие – это Всебелорусское народное собрание, которое соберется уже в новом статусе весной 2024 года (на неделе Президент подписал соответствующий закон), и выборы в парламент и в Советы депутатов. Эта избирательная кампания пройдет по новым правилам и, судя по всему, с новыми участниками.

На неделе Олег Романов заявил о начале строительства политической партии. Эту новость обсуждали, ведь, действительно, в Беларуси роль партий весьма невелика. Это происходит по большому счету из-за формы государственного правления: у нас Президента избирают напрямую, в отличие от тех стран, где партии ведут борьбу за контроль над парламентом, а победившая коалиция выбирает премьер-министра, который и становится главой государства. У нас же Палата представителей – это, скорее, профессиональный орган, который разрабатывает и принимает законы, проводит их общественное обсуждение.

Но к этому пришли не сразу. Сначала был негативный опыт Верховного Совета, когда депутаты от оппозиции проводили голодовки, срывали принятие законов. Было невозможно даже нормально сформировать сам орган – депутатов заседало в два раза больше, чем сегодня, а из-за низкой явки их никак не могли избрать на местах. Все это привело к тому, что пришлось проводить первое Всебелорусское собрание – по сути, это была альтернатива недееспособному Верховному совету – а затем менять Конституцию, чтобы ограничить полномочия парламента. Именно эта ситуация и привела к тому, что партии в Беларуси долго не пользовались популярностью и ассоциировались только с оппозицией, проблемами и бесконечными спорами вместо реальных действий.

Кстати, в Беларуси число партий все время снижалось. В середине 1990-х их насчитывалось около 40, включая даже Партию любителей пива. Но уже в 2000-м происходит перерегистрация, и с этого момента остается 15 партий, которые и действовали последние 20 лет. Правда, популярность снискали немногие. Ну более-менее белорусы знают, наверное, Компартию, Либерально-демократическую и максимум БНФ, который стал таким собирательным образом для всех оппозиционных групп. Но в 2023 году был принят новый закон и порог численности увеличили до 5 000, так что, скорее всего, большая часть из ныне существующих партий перерегистрацию не пройдет. В Беларуси ликвидируют политические партии, которые не приносят пользы обществу.