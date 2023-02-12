Казнить нельзя, помиловать. Как будет работать комиссия по новому Указу и кому из беглых лучше не возвращаться? Интервью с Алексеем Стуком

Каждый, кто раскаялся, должен иметь шанс исправить ошибки. А чтобы было по справедливости, создадут комиссию. Кстати, Лукашенко в нее не входит. Решения будут принимать правоохранители, руководители разного уровня, журналисты, общественники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы разобраться в резонансной теме, за комментарием мы обратились в Генеральную прокуратуру. Как будут проходить заседания комиссии, на какие поблажки могут рассчитывать беглые и что предшествовало появлению Указа – об этом и не только в интервью с заместителем генпрокурора Алексеем Стуком.

«Указ достаточно уникален, в прошлом такие правоотношения не регулировались» Ольга Коршун, СТВ:

Принят Указ Президента о том, что люди, которые в какой-то момент поддались, возможно, соблазну, сбежали из страны, но они раскаялись. Какая сложилась ситуация для появления этого Указа? Что этому предшествовало?

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

Была информация о том, что граждане, которые уехали за пределы страны после определенных событий, желают вернуться и вести правопослушный образ жизни. Поэтому было дано поручение главой государства прописать механизм о том, как информировать граждан о возможности возвращения в Республику Беларусь. Эти все положения, алгоритм прописаны в Указе. Согласитесь, Указ достаточно уникален. В обозримом прошлом такие правоотношения не регулировались, но надо заметить, что указ не подменяет другое законодательство, он только регламентирует порядок работы комиссии, которая будет определять возможные пути возвращения граждан. Но не подменяет закон и остальные решения. Если во исполнение решений комиссий нужно будет принимать какие-то процессуальные решения, а их нужно будет принимать, они будут приниматься в строгом соответствии с законодательством. УПК предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности Ольга Коршун:

Те люди, которые раскаялись, хотят вернуться, но совершали какие-то противоправные действия, и комиссия это увидит, они могут рассчитывать на какие-то поблажки, что им что-то простят? Какой будет механизм принятия решения? Алексей Стук:

Механизм четко прописан в Указе. Конечно, граждане, которые раскаялись, совершили не тяжкие преступления, готовы возместить причиненный ущерб или иным образом загладить причиненный вред, они могут рассчитывать на снисхождение. А оно будет главным образом заключаться в том, что комиссия может принимать решения о нецелесообразности привлечения к уголовной ответственности того или иного гражданина. С учетом его личности, характера и степени общественной опасности совершенного им правонарушения, с учетом готовности к раскаянью и ведению законопослушного образа жизни. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности путем привлечения к административной, примирения с потерпевшим, если посчитать, что то или иное действие потеряло общественную опасность или гражданин, его совершивший, перестал быть общественно опасным. Какие формы будет избирать комиссия, к чему она придет в результате обсуждения и рассмотрения того или иного заявления, здесь пока говорить рано. Но арсенал этот может быть использован.

Что касается меры пресечения, то это тоже одно из средств возможности возвращения человека в Республику Беларусь. Потому что, если комиссия придет к выводу, что он заслуживает снисхождения, о котором мы говорили, и в отношении его в ходе следствия была избрана мера пресечения, чтобы не получилось так, что при пересечении границы он сразу будет задержан и препровожден в места заключения под стражу, будет комиссия параллельно комиссия выходить с ходатайством к органу уголовного преследования об отмене соответствующей меры пресечения. Более того, в Указе предусмотрена и еще одна гарантия беспрепятственного пересечения границы и отсутствия всяких неожиданностей для людей, которым сообщили о такой возможности. Все процессуальные решения (после того как человеку сообщили о возможности прибыть в Республику Беларусь) принимаются только с разрешения генерального прокурора. Это тоже является гарантией, страховкой от всякого рода случайностей. «В таком случае разрешение им не нужно». Можно ли вернуться без обращения в комиссию? Ольга Коршун:

Я перед интервью читала некоторые комментарии в интернете, и люди пишут: мол, мы не можем без разрешения этой комиссии домой вернуться, не можем пересечь границу и просто так приехать?

Алексей Стук:

Часть граждан уехала под влиянием своих мыслей, страхов, а за ними вообще ничего нет. В отношении их не возбуждено административное производство, уголовное дело. Они, может, благодаря каким-то провокациям, инсинуациям, нагнетанию обстановки со стороны недружественных стран и их политических элит просто уехали. И они, конечно, могут беспрепятственно вернуться, в таком случае разрешение комиссии им не нужно. Но коль граждане имеют какие-то опасения, они, наверное, страхуются. Они подадут обращение в комиссию, и если она увидит, что никаких правовых претензий к ним нет, им просто сообщат: приезжайте, в отношении вас никаких вопросов нет. «Проверка будет очень тщательной». Кто войдет в состав комиссии? Ольга Коршун:

Возрастает вероятность, что через границу к нам будут прибывать и те, кто преследует не такие благие цели. Мы не раз уже слышали о том, что на территории соседних стран есть бандформирования из числа белорусов, которые хотят совершать на территории нашей страны противоправные действия, вплоть до совершения террористических актов и захвата районных центров с целью свержения власти, чтобы раскачать ситуацию в стране. Что мы будем делать, чтобы свести такую вероятность к минимуму? Алексей Стук:

Комиссия призвана и создана, чтобы тщательно, всесторонне, полно и особенно скрупулезно рассмотреть то или иное заявление. Чтобы действительно человек, которого можно подозревать в недружественных намерениях, ни в коем случае не прибыл к нам под видом раскаявшегося белоруса. Для этого в комиссию (кроме представителей общественности) включены руководители компетентных государственных органов, которые призваны оценить всю информацию и сообщить соответствующие сведения комиссии о том или ином гражданине. Я хочу сказать, что проверка будет очень тщательной. Будут запрашиваться материалы в спецслужбах, в компетентных службах. И если в отношении гражданина есть не только уголовное дело, но и какой-то нереализованный материал, это все будет учитываться и оцениваться. «Не будем скрывать результаты комиссии от общественности»