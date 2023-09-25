Поливать помидоры в теплице теперь можно на удалёнке. Побывали в детском технопарке и увидели лучшие проекты сентября

Вероника Макаревич, корреспондент:

Сотни инновационных идей, десятки талантливых школьников и реальный шанс воплотить заветную мечту. В Национальном детском технопарке юные гении как в теории, так и на практике постигают азы науки. Встречайте рассвет нового поколения успешных белорусских ученых. Биотехнологии, информационная безопасность, виртуальная и дополненная реальность. Кажется, этим вундеркиндам под силу решить любую задачу.

Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка:

Сегодня, как говорил наш Президент, большая ценность – это, конечно же, люди в государстве, а тем более наша молодежь. И, конечно же, эти одаренные ребята, которые проходят обучение в Национальном детском технопарке. Сегодня завершилась сентябрьская образовательная смена, мы проводим Junior Fest. Каждый покажет свой проект публично. Вероника Макаревич:

Быть полезным обществу и оставить след в истории для одаренных ребят – цель номер один.

Станислав Козел, учащийся сентябрьской образовательной смены Национального детского технопарка:

Мы смотрели статистику, когда искали идеи для проекта. Очень много слабовидящих людей. Современная медицина не всегда может помочь в проблемах со зрением, поэтому мы решили сделать такого робота. Валентин Чалей, учащийся сентябрьской образовательной смены Национального детского технопарка:

Это робот-поводырь, и он сделан с целью помочь им, облегчить их жизнь.

Сергей Прохорович, куратор направления «Робототехника» Национального детского технопарка:

Наша задача была – помочь им в реализации проекта, грамотно описать, чтобы они нашли подходы, какие алгоритмы будут работать, с программной частью помочь, с механикой. И дальше это все уже «обрисовалось» в готовый проект.

– Вы можете попробовать.

– Так, руку класть сюда. И так можно ходить? А если препятствие?

– Он останавливается, осматривается и выбирает положение, куда нужно идти.

А вот и другое чудо техники – находка для домашних садовников. Теперь поливать цветы можно удаленно: мобильное приложение возьмет эту ответственную миссию на себя.

Федор Лучинович, учащийся сентябрьской образовательной смены Национального детского технопарка:

Мой проект называется «Роботизированная система полива домашних растений». Есть Bluetooth-модуль, мы получили данные влажности почвы в каждом из горшков. Плюс процентное количество воды в резервуаре с водой. Это проект может быть улучшен и введен в сельское хозяйство, использоваться в теплицах. Полив, удобрение и слежка за климатом в теплице. Удивляет, правда? Согласны с нами и игроки реального сектора экономики страны – представители ведущего проектно-конструкторского предприятия оптико-электронной промышленности.

Инна Шабан, начальник научно-технического отдела проектно-конструкторского предприятия оптико-электронной промышленности:

Сегодня здесь, на защите, есть несколько интересных проектов, которые уже отметили как организация для себя. Мы бы хотели дальше взаимодействовать с Национальным детским технопарком, чтобы отслеживать судьбу школьников, чтобы помогать им поступать и в дальнейшем приносить знания, науку, свое творчество на благо нашей республики. Школьники также преуспели и в энергетике. Инновационная разработка – гордость образовательного учреждения.

Евгений Баскаков, учащийся сентябрьской образовательной смены Национального детского технопарка:

Тема нашего проекта на сентябрьской смене – это «Применение систем накопления электроэнергии в Республике Беларусь». В связи с тем что в нашей стране будет в этом месяце полностью запущена Белорусская атомная электростанция, у нас появился большой запас мощности, который в ночное время можно использовать. Можно было бы в ночное время заряжать батареи, аккумуляторы, чтобы днем, когда у нас пик электропотребления, когда нужно задействовать дополнительную нагрузку, использовать ее. Тем самым снизить количество выбросов углекислого газа, разгрузить какие-то другие предприятия, перепады электроэнергии.

Кстати, труд талантливых ребят уже оценили на самым высоком уровне. Евгений Баскаков:

Началось все с того, что к нам приехал Александр Григорьевич. И нам было очень интересно, что бы он порекомендовал, какую нишу для разработки. Мы выбрали систему накопления электроэнергии.