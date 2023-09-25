Больше собрал – больше заработал. В Минской области к уборке картофеля привлекают безработных

Новости Беларуси. В Минской области убрано почти 3 000 гектаров картофеля. Это 40 % от плана. Средняя урожайность более 340 центнеров с гектара. Чтобы собрать второй хлеб вовремя, к работам привлекают и местных жителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для тех, кто пока не трудоустроен, службы занятости организуют поездки на сельхозпредприятия. Для работников предусмотрена сдельная оплата и возможность получить картофель. Как зарабатывают на уборке урожая узнала Дарья Авсюк.

В связи с июньской засухой убирать картофель на предприятии «Вилейская сортоиспытательная станция» в деревне Порса начали на две недели позже, чем в 2022 году. Тем не менее результат радует.

Дарья Авсюк, корреспондент:

Урожай на картофельных полях отличный. Теперь задача – все оперативно собрать. Поэтому на помощь приходят местные жители. Оплата труда напрямую зависит от объема.

Чем больше собрал, тем больше заработал. При желании производится и натуральная оплата труда – картофелем. По плану – собрать не менее 300 центнеров с гектара. Убрали почти половину площадей. В сроки укладываются.