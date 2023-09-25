Больше собрал – больше заработал. В Минской области к уборке картофеля привлекают безработных
Новости Беларуси. В Минской области убрано почти 3 000 гектаров картофеля. Это 40 % от плана. Средняя урожайность более 340 центнеров с гектара. Чтобы собрать второй хлеб вовремя, к работам привлекают и местных жителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для тех, кто пока не трудоустроен, службы занятости организуют поездки на сельхозпредприятия. Для работников предусмотрена сдельная оплата и возможность получить картофель.
Как зарабатывают на уборке урожая узнала Дарья Авсюк.
В связи с июньской засухой убирать картофель на предприятии «Вилейская сортоиспытательная станция» в деревне Порса начали на две недели позже, чем в 2022 году. Тем не менее результат радует.
Дарья Авсюк, корреспондент:
Урожай на картофельных полях отличный. Теперь задача – все оперативно собрать. Поэтому на помощь приходят местные жители. Оплата труда напрямую зависит от объема.
Чем больше собрал, тем больше заработал. При желании производится и натуральная оплата труда – картофелем. По плану – собрать не менее 300 центнеров с гектара. Убрали почти половину площадей. В сроки укладываются.
Иван Пешко, директор Вилейской сортоиспытательной станции:
Без людей у нас никак не получается, потому что специфическая зона для возделывания картофеля: у нас преимущественно земля в песке и большая засоренность камнями. И механическая уборка картофеля затрудняет все процессы, за счет большой засоренности камнями, и приходится привлекать людские ресурсы и копать картофель при помощи центра занятости.
Подробности в видеоматериале.