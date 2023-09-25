Юные изобретатели из Беларуси и России покажут свои разработки в Минске

Новости Беларуси. В Национальном детском технопарке прошло торжественное открытие конкурса научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 300 юных изобретателей из Беларуси и России прибыли в столицу, чтобы показать свои разработки. Участники будут представлять и защищать творческие проекты в семи секциях, среди которых «техническое конструирование», «робототехника, автоматика и интеллектуальные системы», «научные исследования, эксперимент».

Валерий Шелег, председатель жюри – член-корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор: Задача – действительно определить сильнейшего. Чтобы дети не обижались, почему ему дали, а не мне, чтобы понимали, к чему надо стремиться, чтобы быть первыми.

В технопарке я впервые, мне очень нравятся мероприятия, здесь так много людей. 16 регионов России, все области Беларуси. Я в таком восторге!

Я первый раз в Беларуси. Это очень весело, круто и познавательно.

Конкурс проходит уже в седьмой раз. Для участников подготовлены концертные программы, творческие вечера, открытые лектории ученых и известных изобретателей, а также спортивные соревнования.