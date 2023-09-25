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Школьники Логойского района поучаствовали в агитпробег в память о жертвах Великой Отечественной

25 сентября 2023 13:49
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Новости Беларусь. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтила и молодежь. В Логойском районе прошел ежегодный агитпробег, приуроченный к Году мира и созидания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 44-й раз мемориальный комплекс «Дальва» собрал неравнодушных школьников и юных спортсменов со всего района.

Участники преодолели дистанцию протяженностью около двух километров. Победителями в забеге стали трое ребят из Плещеницкого училища олимпийского резерва. После все вместе отдали дань памяти погибшим мирным жителям в годы Великой Отечественной войны.

Подробнее в Материале Влады Родовской.

Школьники Логойского района поучаствовали в агитпробег в память о жертвах Великой Отечественной-1

По страницам истории Великой Отечественной войны. Маршрут Минск – Хатынь – Дальва посвятили памяти жертв геноцида белорусского народа. На спортивном старте собрались неравнодушные школьники.

Школьники Логойского района поучаствовали в агитпробег в память о жертвах Великой Отечественной-4

Влада Родовская, корреспондент:
Одна из точек на карте агитпробега Дальва. Деревня, которую настигла страшная участь, часто называют сестрой Хатыни. Здесь заживо сгорели 44 человека.

Школьники Логойского района поучаствовали в агитпробег в память о жертвах Великой Отечественной-7

В июне 1944-го жизнь небольшой деревушки в живописном месте била ключом. До освобождения оставались считаные дни. Но отступавшие оккупанты не дали шанса местным жителям – выжил лишь один 13-летний мальчик. Память о тех страшных событиях живет до сих пор.

Подробнее в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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