Школьники Логойского района поучаствовали в агитпробег в память о жертвах Великой Отечественной

Новости Беларусь. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтила и молодежь. В Логойском районе прошел ежегодный агитпробег, приуроченный к Году мира и созидания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 44-й раз мемориальный комплекс «Дальва» собрал неравнодушных школьников и юных спортсменов со всего района.

Участники преодолели дистанцию протяженностью около двух километров. Победителями в забеге стали трое ребят из Плещеницкого училища олимпийского резерва. После все вместе отдали дань памяти погибшим мирным жителям в годы Великой Отечественной войны.