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«Только так мы можем победить пандемию». Как волонтёры Красного Креста помогают медикам в вакцинации?

02 октября 2021 11:56
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Новости Беларуси. В Витебской области волонтеры Красного Креста помогают медикам вакцинировать население. В списках добровольцев около 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Только так мы можем победить пандемию». Как волонтёры Красного Креста помогают медикам в вакцинации?-1

Это, как правило, сотрудники территориальных центров соцобслуживания. Все они прошли обучение и мастер-классы со специалистами по нескольким направлениям – от психологической помощи до экстренной. В Витебской области проект стартовал на территории пяти районов.  

«Только так мы можем победить пандемию». Как волонтёры Красного Креста помогают медикам в вакцинации?-4

Татьяна Веремей, председатель Витебской районной организации Белорусского общества Красного Креста:
Вот эта наша вспомогательная роль для медицинских учреждений будет очень важна. Потому что медики будут осуществлять свою функцию, мы вместе с социальной службой свою функцию. Именно функцию сопровождения и оказания такой помощи в вакцинации. Только так мы можем победить пандемию.  

«Только так мы можем победить пандемию». Как волонтёры Красного Креста помогают медикам в вакцинации?-7

Уже сегодня, 2 октября, волонтеры приступили к своим обязанностям. В центре внимания – пожилые люди, которые проживают в отдаленных деревнях. Транспорт за ними приезжает прямо к дому, и желающих вакцинироваться доставляют в ближайшее медучреждение. Волонтеры Красного Креста тесно сотрудничают со старейшинами деревень. Составляют списки, кто хочет вакцинироваться. График у добровольцев уже расписан. Выезжать и сопровождать пожилых людей к месту вакцинации будут два раза в неделю.  

«Только так мы можем победить пандемию». Как волонтёры Красного Креста помогают медикам в вакцинации?-10

Лариса Самусева, жительница деревни Прокуды:
Мы собирались сами съездить в поликлинику, но так получилось, что предложили. Нам еще лучше. Комфортно. Отвезли и привезут. Быстро, удобно, хорошо все. Мы довольны.  

«Только так мы можем победить пандемию». Как волонтёры Красного Креста помогают медикам в вакцинации?-13

Проект получил название «Вакцинация против COVID-19: начальный этап». В его рамках волонтеры будут доставлять самих медработников в отдаленные деревни. Кроме этого, добровольцы будут инициировать на прохождение вакцинации освободившихся из мест лишения свободы и бездомных.  

# Вакцинация # общество # Татьяна Веремей # Лариса Самусева # Фотофакт

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