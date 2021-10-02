«Только так мы можем победить пандемию». Как волонтёры Красного Креста помогают медикам в вакцинации?

Новости Беларуси. В Витебской области волонтеры Красного Креста помогают медикам вакцинировать население. В списках добровольцев около 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это, как правило, сотрудники территориальных центров соцобслуживания. Все они прошли обучение и мастер-классы со специалистами по нескольким направлениям – от психологической помощи до экстренной. В Витебской области проект стартовал на территории пяти районов.

Татьяна Веремей, председатель Витебской районной организации Белорусского общества Красного Креста:

Вот эта наша вспомогательная роль для медицинских учреждений будет очень важна. Потому что медики будут осуществлять свою функцию, мы вместе с социальной службой свою функцию. Именно функцию сопровождения и оказания такой помощи в вакцинации. Только так мы можем победить пандемию.

Уже сегодня, 2 октября, волонтеры приступили к своим обязанностям. В центре внимания – пожилые люди, которые проживают в отдаленных деревнях. Транспорт за ними приезжает прямо к дому, и желающих вакцинироваться доставляют в ближайшее медучреждение. Волонтеры Красного Креста тесно сотрудничают со старейшинами деревень. Составляют списки, кто хочет вакцинироваться. График у добровольцев уже расписан. Выезжать и сопровождать пожилых людей к месту вакцинации будут два раза в неделю.

Лариса Самусева, жительница деревни Прокуды:

Мы собирались сами съездить в поликлинику, но так получилось, что предложили. Нам еще лучше. Комфортно. Отвезли и привезут. Быстро, удобно, хорошо все. Мы довольны.