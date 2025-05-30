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Белорусские футболисты победно стартовали на турнире в Санкт-Петербурге

30 мая 2025 20:45
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Белорусские футболисты победно стартовали на международном юношеском турнире в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни разгромила сверстников из иранского «Сепахана». Со стартовых минут встречи подопечные Алексея Михайлова действовали первым номером и четыре раза огорчили своих оппонентов, дубль оформил Анатолий Ясточкин, еще по разу отличились Данила Леоненко и Никита Санько. После перерыва точный удар нанес Владислав Дронов. Соперники сумели ответить дважды. Финальный результат (5:2) в пользу нашей дружины. 31 мая белорусы сыграют с казахстанским «Кайратом», а 1 июня завершат турнир поединком с воспитанниками академии питерского «Зенита».

# Футбол

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