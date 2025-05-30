Дзермант рассказал о здравой альтернативе для Польши

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы были в Польше, вы общались с их интеллектуалами. Почему именно с этим ПиС... Казалось бы, мы с вами вместе почитаем Богородицу и против педерастов. Почему бы нам не сесть и не поговорить? А при этом самые худшие отношения были с ними.

Алексей Дзермант, политолог:

Вот, собственно говоря, эти разные линии. Линия иезуитская, линия пилсудчиков, которые видят в нас колонии, которые не уважают наше советское прошлое, не считаются с нашим православным корнем. Вот эта линия шовинистическая, экспансионистская, она, собственно говоря, писана и представлена до сих пор. А вот та линия, традиционно католическая, но которая нормально относится к социализму, которая нормально относится к ПНР, линия такая грюнвальдская, я бы сказал, которая ориентирована на нормальные отношения, нормализацию с Востоком, вот она постоянно прибивается, с одной стороны, либералами, а с другой стороны, вот этими шовинистами-псевдоконсерваторами. Потому что это реальная альтернатива для Польши. Где-то это мелькает у Брауна, где-то эта альтернатива у Зандберга, где-то у Ментцена, которые говорят: ну хватит там с бандеровщиной лобзаться. Но вот эта альтернатива пока не имеет единой политической силы, субъектности единой. И в этом смысле эта альтернатива должна оформиться, чтобы мы могли уже всерьез о чем-то договариваться. Пока же, ну, может быть, если Навроцкий победит и будет обязан учитывать мнение тех, кто ему передал голоса, того же Брауна и Ментцена, возможно, что-то чуть-чуть поменяется. Но не факт. Потому что эта альтернатива, эта третья сила должна получить свою политическую субъектность.