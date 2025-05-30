Турнир по футболу «Спешиал Олимпикс» собрал 10 команд из Беларуси и России

Турнир по футболу «Спешиал Олимпикс» при поддержке Президентского спортивного клуба собрал 10 команд из Беларуси и России. Праздник спорта принимал Гомель, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Позитивный эмоциональный настрой всех, кто приобщился к соревнованиям, уже повод для победы. Ведь участники футбольных баталий – ребята с особенностями психофизического развития. Спорт позволяет таким детям забыть о своих болезнях, а самое главное, считают организаторы, что так они ведут активный образ жизни, который положительно влияет на здоровье и адаптацию в социальной жизни. Открытие прошло празднично, а небольшой концерт не оставил никого равнодушным и стал зарядом на яркую борьбу.

Лариса Таболина, исполнительный директор Белорусского комитета «Спешиал Олимпикс»: Если у этих ребят есть какие-то особенности, какие-то проблемы в интеллектуальном развитии, то что касается их спортивного развития и спортивных достижений, тут их возможности безграничны. Поэтому мы говорим, что наши дети с безграничными спортивными способностями.

Антон Булычев, спортивный директор специальной олимпиады (Россия):

Турнир замечательный, замечательные условия. Спасибо большое организаторам. Каждый год мы привозим все новые и новые регионы. У нас уже за три года побывали 17 субъектов Российской Федерации на вашем турнире. Поэтому это количество будет расти.

Данный турнир не единственный совместный проект «Спешиал Олимпикс» и Президентского спортивного клуба. В календаре значится и ряд республиканских соревнований по разным видам спорта, где ребята имеют возможность проявлять себя.