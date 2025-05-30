Дзермант: трагедия польского народа – отсутствие политиков, способных лавировать между Востоком и Западом

Алексей Дзермант, политолог:

Трагедия польского народа заключается в том, что во всем этом водовороте реального суверенитета, реальных политиков, которые могли бы как-то пролавировать, как-то спастись, потому что чуть-чуть в эту сторону, в западную, когда ты будешь реально тараном против России, это война, это уничтожение. Если ты, например, не сможешь как-то с немцами договориться, они тоже катком по тебе пройдут. И тоже нужно иметь какое-то понимание, как работать с Брюсселем, с Берлином. И вот таких политиков, которые могли бы не просто лавировать, не просто выполнять волю этих господ из Берлина, Брюсселя, Вашингтона, а как-то думать – а вот как выжить польскому народу в этой ситуации, сохраниться. И еще видя, допустим, что растут гиганты, возможности на Востоке, как-то и с ними умудриться в войну не впасть, не поругаться. Вот почему мы все время говорим, как альтернатива, как пример – та же Венгрия. Вот действительно, я не сильно симпатизирую Орбану, его идеологическим взглядам, но как политик… Чего он смог добиться? С одной стороны, с Европой, в НАТО, в ЕС имеется определенное отношение, пусть они его гнобят, но тем не менее решает вопросы. Отношения есть с Россией, атомная электростанция, с Турцией, с Китаем. Вот вам, пожалуйста, даже страна такая, как Венгрия, находящаяся в центре этой самой Европы, может себе позволить относительно суверенную политику. Польша с гораздо большим потенциалом и по населению, и по экономическим возможностям эту политику позволить не может, потому что эти все политики настолько смешны, что никто всерьез вопрос так поставить не может, хотя запрос в польском обществе есть.