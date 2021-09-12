Темно, люди находились по горло в воде. Курсанты Военной академии рассказали о страшной ситуации в России

Новости Беларуси. К учениям сил и средств разведки вооруженных сил ОДКБ в Таджикистане «Поиск-2021» сейчас готовятся курсанты Военной академии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. То, что они достойно пройдут все этапы, не сомневаешься. Буквально на этой неделе на имя министра обороны Беларуси Виктора Хренина пришло письмо от российских коллег с просьбой поощрить учащихся факультета военной разведки. Летом ребята принимали участие в соревнованиях по полевой выучке «Зеленая тропа». На одном из этапов команды оказались в центре сильного наводнения в Краснодарском крае. Не растерялись, проявили мужество, из воды эвакуировали тех, кто оказался в водовороте горной реки. Детали спасательной операции узнала Анастасия Ярощик-Корниенко.

Александр Красновский, начальник кафедры сил специальных операций и войсковой разведки Военной академии Беларуси:

Было очень темно, вообще ничего не было видно. Мы навязали веревку от нашего места, где мы находились, к деревьям, чтобы, если бы вдруг нас сорвало с места, мы могли выйти в безопасное место. Две беседки, которые были перед нами, снесло. Были слышны крики о помощи, наши курсанты вызвались оказать помощь.

Люди находились буквально по горло в воде, зовя о помощи.

Я не думал, что может случиться, честно говоря, со мной, в тот момент что-то внутри такое говорило, что нужно идти помогать.

Действовать пришлось быстро. Обвязав друг друга страховочными тросами, курсанты выстроились в ряд.

Меня командир группы обвязал веревкой возле беседки, и, держа эту веревку, я выходил в их сторону. Дошел я до этого русла реки, следующего шага я уже не чувствовал из-за глубины. И тут я увидел рядом с собой прибившие мусором две бутылки, подумал, что можно привязать веревки к бутылкам, наполнить их водой.

Приняли решение, что к веревке мы навяжем обычную бутылку и будем кидать товарищам. Так мы и сделали. Кому перебрасывали бутылку, по одному таскали через русло реки.

Семь человек тянули одного человека, и его успевало снести где-то метров на пять. Настолько сильное было течение.