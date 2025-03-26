Олейник: Трамп и Зеленский играют в подчиненного и начальника – это уже ролевушка какая-то

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, композитор:

По поводу того, что ты сказал про Украину. У меня такое ощущение, что они оба – и Зеленский, и Трамп – получают какое-то удовольствие, играя в эту игру «подчиненного и начальника». Это какая-то как ролевушка такая, честно говоря, выглядят со стороны. Я не скрываю, мне очень нравился КВНщик Зеленский, мне очень нравился актер Зеленский, мне очень нравился сериал «Слуга народа». Это был прям глоток свежего воздуха. Казалось, что неужели кто-то, хотя бы сценаристы, понимают, в какую яму загоняют мою любимую Украину. У меня дедушка оттуда, и во мне много украинской крови. И вот сейчас, честно говоря, на это садомазо смотреть как-то... Ну, это же прямо унижение, вот честно. В интернете-то это останется. Знаешь, если бы не было камер, ладно, там потерпел как-то. А это же прям на весь мир, ну. А как потом сказать, что этого не было?