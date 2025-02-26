Политолог: Беларусь и Россия существуют в предвоенном мире

Стоит отметить, что такой концептуальный документ, как Договор о гарантиях безопасности в Союзном государстве, появился не на пустом месте. Ситуация на границах Беларуси и России уже на протяжении нескольких лет остается более чем напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это время продолжается милитаризация Европы, а в сопредельных с нами государствах, Польше и Прибалтике, мы и вовсе наблюдем воинственную истерию. Туда стягивают дополнительные контингенты стран НАТО. Фактически у нашего порога проводятся учения. Только за 2024 год около 180 тренировок по различным военным сценариям. Вдоль наших границ размещают тяжелое вооружение, копают рвы, устанавливают противотанковые заграждения.

Логично, что в условиях такой агрессивной политики коллективного Запада Минск и Москва разрабатывают новые меры по совместной защите. Тем более что первая Концепция безопасности Союзного государства была принята больше четверти века назад, в апреле 1999 года. А для такого важного документа это большой срок. Военная и геополитическая обстановка постоянно меняются, появились новые вызовы и угрозы, на которые необходимо адекватно реагировать. Лукашенко на ВГС: жизнь заставляет нас обращать особое внимание на обороноспособность наших государств. Подробности. Вот таким своевременным ответом на недружественные шаги наших западных соседей и стал Договор о гарантиях безопасности. Документ, подписанный в конце прошлого года на Высшем госсовете Союзного государства Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, был ратифицирован парламентами Беларуси и России. Таким образом, единое оборонное пространство двух стран окончательно заключили в рамки закона.

Важно отметить, что Договор о гарантиях безопасности – документ не только своевременный, но и в полной мере соответствует Конституции нашей страны. А в ней сказано, что государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка. И это является очередным шагом в строительстве новой архитектуры евразийской безопасности и более справедливой системы международных отношений. Наши западные соседи давно привыкли паразитировать на «угрозе с Востока», а в настоящее время перенос акцентов, наметившийся во внешней политике США, является очень болезненным для них. Потому действенным средством для «горячих европейских голов» могут стать провокации против Беларуси. Но нам есть чем ответить. На территории нашей страны развернута совместная с Россией региональная группировка войск, размещены современные оборонные комплексы и российское тактическое ядерное оружие. Последнее может быть использовано как зеркальная мера в случае любой военной агрессии, которая создает критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности Беларуси.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

Наши государства сейчас существуют в мире, который находится в состоянии предвоенном. Фактически война идет уже во многих местах в мире и грозит перерасти в полномасштабный мировой конфликт. Идет война в Украине, идут военные конфликты в Африке, не сегодня-завтра начнется военное противостояние Ирана и Израиля, а не за горами конфликты Китая и Соединенных Штатов. В этих условиях очень больших чрезвычайных рисков, вызовов необходимо объединяться со своими ближайшими союзниками, партнерами и давать друг другу гарантии взаимной безопасности. У России и Беларуси нет более близких партнеров, чем мы. Очередным ответом на милитаризацию соседних с Беларусью стран станет размещение на нашей территории новейшего российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник». Это может произойти уже во второй половине текущего года.