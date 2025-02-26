В Пинске планируют развивать судостроительство совместно с партнёрами из Нижегородской области

Совместно развивать белорусское судостроительство – такая договоренность достигнута во время встречи руководства Брестской и Нижегородской областей. В регионе планируют усилить промышленный комплекс и российские партнеры могут в этом помочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нижний Новгород стоит на крупнейшей в Европе реке – Волге. В целом водные магистрали региона гарантируют выход к пяти морям. Масштабный российский опыт в судостроительстве и производстве оборудования для заглубления рек пригодится в развитии речной навигации в Беларуси. В частности, речь идет об одном из предприятий Пинска, где ремонтируют и строят речную технику с советских времен.

Игорь Зотов, заместитель председателя правительства Нижегородской области (Россия):

Вопрос судостроения у нас сегодня, наверное, первым стоит на повестке дня. Это обусловлено теми решениями, которые приняты в рамках и встречи губернатора Нижегородской области с Президентом Республики Беларусь. Мы договорились, что будем развивать судоходство в Республике Беларусь. Нижегородская область, обладает всеми необходимыми компетенциями, так называемым полным циклом от обучения до непосредственно производства. Уже сформирован первичный портфель заказов, есть понимание, что Республике Беларусь не просто интересно приобретать суда, а интересно, чтобы мы, Нижегородская область, делились и производственными, и кадровыми компетенциями, что мы, безусловно, готовы делать.

Уже 27 февраля делегация Нижегородской области, в состав которой входит руководство одной из крупнейших судостроительных компаний региона, посетит Пинский завод, где изучат мощности существующего производства и наметят дорожную карту сотрудничества. Министерством транспорта и коммуникаций уже разработан план о дополнительном финансировании предприятия на протяжении двух лет. Приоритет – сохранение уникальных для Беларуси компетенцией.