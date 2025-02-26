Минтруда: к концу 2025-го появятся электронные больничные

Растут не только квадратные метры, вместе с ними повышается и общий уровень жизни белорусов. Об этом говорят цифры. За 2024 год рост реальных денежных доходов составил 109,7 %. Такую информацию озвучили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты констатируют увеличение покупательской способности, зарплат, пенсий, пособий и совершенствование законодательства о социальном обслуживании. Озвучены и планы на текущий год. Так, в Трудовой кодекс планируют внести ряд изменений. Новации будут направлены на развитие новых форм дистанционной занятости и совершенствование контрактной формы найма. Кроме того, к концу года страна может перейти на электронные больничные.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Совместно с коллегами, Министерством здравоохранения, мы в текущем году поставили себе задачу – интегрируемся на их электронные площадки и полноценно к концу года запускаем электронные больничные. Это такое серьезное подспорье и нанимателям, и работникам. То есть уже бумажные наши больничные листки, листки нетрудоспособности, они постепенно уйдут в прошлое. И нанимателю не нужно будет дополнительно вносить данные в информационные системы из листков нетрудоспособности, соответственно, и человеку их оформлять.

Одним из приоритетных направлений работы профильного министерства станет охрана труда. Сегодня порядка 33 % производственных травм происходит по вине нанимателя, но 41 % по вине самого работника. В связи с этим специалисты считают важным формирование самосохранительного поведения. В новой редакции закона «Об охране труда», работа над которой сейчас ведется, планируется заложить серьезные профилактические меры.