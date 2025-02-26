Уже известны имена финалисток конкурса «Мисс Минск – 2025» – наблюдаем за подготовкой

В Национальной школе красоты стартовал первый день подготовки к конкурсу «Мисс Минск – 2025».

Имена участниц уже известны: Маковская Ангелина Олеговна

Трикоза Екатерина Владиславовна

Жмако Виталия Сергеевна

Рогозик Анна Игоревна

Некрашевич Анастасия Витальевна

Бельская Кристина Александровна

Мельникова Кристина Руслановна

Юзвенко Анна Петровна

Годун Дарья Олеговна

Стельман Анастасия Михайловна

Чопко Христина Юрьевна

Пыж Дарья Сергеевна

Никифирова Валерия Александровна

Короткая Алия Андреевна

Федоренко Софья Алексеевна

График финалисток расписан буквально по минутам. Примерки, мастер-классы и экскурсии – настоящий творческий марафон. Девушки побывали на пресс-конференции и познакомились с режиссерско-постановочной группой, которая будет сопровождать их на протяжении всего конкурса.

Татьяна Иванова, режиссер конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Подготовка будет трудная, но, думаю, девушки справятся. Хочется сохранить интригу, чтобы и самим девушкам было интересно. Будет много экскурсий, репетиций с нашими хореографами-постановщиками, потому что у нас будет не просто дефиле, а с элементами хореографии. Сегодня у нас день знакомства. И уже, как говорится, с корабля на бал – только мы выбрали финалисток, сразу у них будет репетиция.

Ангелина Хилькевич, педагог по дефиле конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Девочкам необходимо сейчас начинать следить за своим питанием, потому что будет больше физической нагрузки. Дефиле – это каблук, хореография – это танцы. Не боятся работать. Мы никого не пугаем. Они должны быть подготовлены, они знали, что это конкурс, на кастинге им говорили.

Подготовка к самому красивому шоу этой весны началась с жеребьевки. Каждая участница получила свой заветный номер. Это событие для финалисток стало настоящим ритуалом, ведь это не просто цифра, а символ начала их пути к мечте.

Ангелина Маковская, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Я просто в шоке, я номер один. Даже не могла представить, что моя детская мечта сбудется – я попаду в финал «Мисс Минск». Я открываю показ, это такая ответственность. Надеюсь, что номер один станет для меня символичным и в финале тоже буду первой.

Анастасия Стельмах, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Мои любимые числа 5 и 10, я молилась, чтобы попалось что-то из этого. И мне выпало число 10. Очень довольна, рада. Надеюсь, это будет мой счастливый билет.

Впереди у финалисток четыре недели подготовки к решающему выступлению. После пресс-конференции участницы сразу отправились на свое первое занятие. Профессиональные хореографы подготовили для них серию мастер-классов, которые помогут не только отточить движения, но и почувствовать себя на сцене уверенно.

Хореография – важнейшая часть подготовки, в финале именно танец станет одним из самых интригующих и запоминающихся моментов.

Даниил Фибик, хореограф-постановщик конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Будем работать над уверенностью, положением корпуса, осанкой, над шагом, над работой рук, ног – все тело будет задействовано. Чтобы девушки всегда выглядели красиво и уверенно.

Дарья Полищук, хореограф-постановщик конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Сегодня у нас полным ходом первая репетиция, двигаемся в направлении vogue – это относится к рукам, позированию. Сама тематике дефиле, к которому мы готовимся, – космос. У нас немного возникают трудности, но девочки прекрасно справляются со своей задачей. Они собраны, подготовлены и хотят этого.

Финал конкурса – это не просто красивая картинка. Каждую из участниц ожидает серьезная работа. Девушки учатся взаимодействовать с камерой, оттачивают каждое движение и жест.

Алия Короткая, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Сегодня у нас первая хореографическая тренировка, так как я занималась танцами, мне легко делать движения и быстро их запоминать.