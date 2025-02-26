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Уже известны имена финалисток конкурса «Мисс Минск – 2025» – наблюдаем за подготовкой

26 февраля 2025 17:21
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В Национальной школе красоты стартовал первый день подготовки к конкурсу «Мисс Минск – 2025». 

Уже известны имена финалисток конкурса «Мисс Минск – 2025» – наблюдаем за подготовкой-2

Имена участниц уже известны:

  • Маковская Ангелина Олеговна
  • Трикоза Екатерина Владиславовна
  • Жмако Виталия Сергеевна
  • Рогозик Анна Игоревна
  • Некрашевич Анастасия Витальевна 
  • Бельская Кристина Александровна
  • Мельникова Кристина Руслановна
  • Юзвенко Анна Петровна
  • Годун Дарья Олеговна
  • Стельман Анастасия Михайловна
  • Чопко Христина Юрьевна
  • Пыж Дарья Сергеевна
  • Никифирова Валерия Александровна
  • Короткая Алия Андреевна
  • Федоренко Софья Алексеевна
Уже известны имена финалисток конкурса «Мисс Минск – 2025» – наблюдаем за подготовкой-4

График финалисток расписан буквально по минутам. Примерки, мастер-классы и экскурсии – настоящий творческий марафон. Девушки побывали на пресс-конференции и познакомились с режиссерско-постановочной группой, которая будет сопровождать их на протяжении всего конкурса.

Уже известны имена финалисток конкурса «Мисс Минск – 2025» – наблюдаем за подготовкой-6

Татьяна Иванова, режиссер конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Подготовка будет трудная, но, думаю, девушки справятся. Хочется сохранить интригу, чтобы и самим девушкам было интересно. Будет много экскурсий, репетиций с нашими хореографами-постановщиками, потому что у нас будет не просто дефиле, а с элементами хореографии. Сегодня у нас день знакомства. И уже, как говорится, с корабля на бал – только мы выбрали финалисток, сразу у них будет репетиция. 

Уже известны имена финалисток конкурса «Мисс Минск – 2025» – наблюдаем за подготовкой-8

Ангелина Хилькевич, педагог по дефиле конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Девочкам необходимо сейчас начинать следить за своим питанием, потому что будет больше физической нагрузки. Дефиле – это каблук, хореография – это танцы. Не боятся работать. Мы никого не пугаем. Они должны быть подготовлены, они знали, что это конкурс, на кастинге им говорили. 

Уже известны имена финалисток конкурса «Мисс Минск – 2025» – наблюдаем за подготовкой-10

Подготовка к самому красивому шоу этой весны началась с жеребьевки. Каждая участница получила свой заветный номер. Это событие для финалисток стало настоящим ритуалом, ведь это не просто цифра, а символ начала их пути к мечте.

Уже известны имена финалисток конкурса «Мисс Минск – 2025» – наблюдаем за подготовкой-12

Ангелина Маковская, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Я просто в шоке, я номер один. Даже не могла представить, что моя детская мечта сбудется – я попаду в финал «Мисс Минск». Я открываю показ, это такая ответственность. Надеюсь, что номер один станет для меня символичным и в финале тоже буду первой. 

Уже известны имена финалисток конкурса «Мисс Минск – 2025» – наблюдаем за подготовкой-14

Анастасия Стельмах, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Мои любимые числа 5 и 10, я молилась, чтобы попалось что-то из этого. И мне выпало число 10. Очень довольна, рада. Надеюсь, это будет мой счастливый билет. 

Уже известны имена финалисток конкурса «Мисс Минск – 2025» – наблюдаем за подготовкой-16

Впереди у финалисток четыре недели подготовки к решающему выступлению. После пресс-конференции участницы сразу отправились на свое первое занятие. Профессиональные хореографы подготовили для них серию мастер-классов, которые помогут не только отточить движения, но и почувствовать себя на сцене уверенно. 

Уже известны имена финалисток конкурса «Мисс Минск – 2025» – наблюдаем за подготовкой-18

Хореография – важнейшая часть подготовки, в финале именно танец станет одним из самых интригующих и запоминающихся моментов.

Уже известны имена финалисток конкурса «Мисс Минск – 2025» – наблюдаем за подготовкой-20

Даниил Фибик, хореограф-постановщик конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Будем работать над уверенностью, положением корпуса, осанкой, над шагом, над работой рук, ног – все тело будет задействовано. Чтобы девушки всегда выглядели красиво и уверенно. 

Уже известны имена финалисток конкурса «Мисс Минск – 2025» – наблюдаем за подготовкой-22

Дарья Полищук, хореограф-постановщик конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Сегодня у нас полным ходом первая репетиция, двигаемся в направлении vogue – это относится к рукам, позированию. Сама тематике дефиле, к которому мы готовимся, – космос. У нас немного возникают трудности, но девочки прекрасно справляются со своей задачей. Они собраны, подготовлены и хотят этого. 

Уже известны имена финалисток конкурса «Мисс Минск – 2025» – наблюдаем за подготовкой-24

Финал конкурса – это не просто красивая картинка. Каждую из участниц ожидает серьезная работа. Девушки учатся взаимодействовать с камерой, оттачивают каждое движение и жест.

Уже известны имена финалисток конкурса «Мисс Минск – 2025» – наблюдаем за подготовкой-26

Алия Короткая, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Сегодня у нас первая хореографическая тренировка, так как я занималась танцами, мне легко делать движения и быстро их запоминать. 

Уже известны имена финалисток конкурса «Мисс Минск – 2025» – наблюдаем за подготовкой-28

Софья Федоренко, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
В детстве я училась в хореографической школе, а уже позже занялась современными танцами – hip-hop, high heels. Так что мне здесь, конечно, нравится вернуться в атмосферу танцев, но дается все довольно просто – все движения запоминаются быстро. 

Каждый день подготовки – шаг к заветной короне. Не забывайте следить за жизнью участниц. Конкурс «Мисс Минск» обещает быть ярким и незабываемым! 

# Конкурс красоты # Мисс Минск

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