Политический обозреватель АТН: «Разоблачение фейков занимает больше сил и времени, чем их изобретение»

Новости Беларуси. В Минске прошел восьмой форум молодых журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал студентов, блогеров и работников СМИ со всех регионов. Топовые медиаэскперты страны рассказали, как совмещают в своей работе традиционные и новые приемы, а также с какими вызовами столкнулись журналисты за последний год.

Мария Петрашко, политический обозреватель главной дирекции АТН Национальной государственной телерадиокомпании:

В последнее время одним из инструментов информационной войны являются фейки, вбросы, и для нас очень важно, мы можем отбиваться. Разоблачение фейков занимает больше сил и времени, чем их изобретение. Не стоит давать нашим оппонентам такой козырь. Разоблачение фейка должно быть не менее ярким, чем сам фейк. Я об этом говорила, как пример приводила – на вашем телеканале Григорий Азаренок прекрасно справляется с этой задачей. Когда информационная инициатива уже не в наших руках и вокруг инфошум из фейков, нужно прорываться ярко.