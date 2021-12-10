Прямой эфир

На форуме молодых журналистов собрали 150 специалистов. О чём говорили топовые медиаэксперты?

10 декабря 2021 15:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске прошел восьмой форум молодых журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал студентов, блогеров и работников СМИ со всех регионов. Топовые медиаэскперты страны рассказали, как совмещают в своей работе традиционные и новые приемы, а также с какими вызовами столкнулись журналисты за последний год.  

Подробности – в репортаже Анны Корольчук.  

На форуме молодых журналистов собрали 150 специалистов. О чём говорили топовые медиаэксперты?-1

В конференц-зале – 150 молодых журналистов со всех регионов страны, а также приглашенные медиаэксперты республиканских и локальных СМИ. В приветственном слове министр информации Владимир Перцов отметил: 2020 год показал, что наша журналистика отстает от западной. Поэтому главная цель сегодня – проводить правду через новые каналы коммуникации. Это уже третий медийный форум в 2021 году, и все они нацелены на реформы и образование.  

На форуме молодых журналистов собрали 150 специалистов. О чём говорили топовые медиаэксперты?-4

Выступления и дискуссии, в первую очередь, касались горячих тем. Журналистика в экстремальных условиях и личный опыт работы репортеров на белорусско-польской границе, методы информационной войны и разоблачение фейков. Спикеры уверены: любой негативный инфоповод можно использовать во благо. А журналисты госСМИ в эпоху постправды должны быть не менее яркими и эмоциональными, чем их оппоненты.  

На форуме молодых журналистов собрали 150 специалистов. О чём говорили топовые медиаэксперты?-7

Каждое выступление заканчивалось потоком вопросов из зала. Студенты и молодые специалисты интересовались у опытных коллег, как сохранять объективность при подаче материала и стоит ли делать акцент на мировые новости на региональном телевидении.  

На форуме молодых журналистов собрали 150 специалистов. О чём говорили топовые медиаэксперты?-10

Дарья Павловская, главный специалист Минского городского комитета БРСМ:  
Очень положительные впечатления, потому что экспертные спикеры, опытные люди, которые прожили это, есть чему поучиться. Что-то почерпываешь и для своего опыта, как развивать Telegram, Instagram, личные социальные сети. Мне очень понравилось то, что говорили про персонализацию, потому что сейчас это очень важно. Важны люди, которые подвергались буллингу – они стойкие, выдерживают это. Это достойно уважения.  

На форуме молодых журналистов собрали 150 специалистов. О чём говорили топовые медиаэксперты?-13

По традиции во время молодежного форума Белорусский союз журналистов наградил победителей национальной премии «Дебют». Лучших выбирали в семи категориях.  

На форуме молодых журналистов собрали 150 специалистов. О чём говорили топовые медиаэксперты?-16

Анна Корольчук, корреспондент:  
Одна из номинаций проект авторской конвергентной журналистики. Это еще раз доказывает, что сегодня люди хотят получать информацию от лидеров мнений, а современный журналист должен идти в ногу со временем.  

Читайте также:  

Министр информации Беларуси: наша отрасль, как мы поняли по 2020 году, подотстала. Мы в этом плане немного проиграли  

Политический обозреватель АТН: «Разоблачение фейков занимает больше сил и времени, чем их изобретение»  

«Надо баловать своих подписчиков». Как издание «Хойніцкiя навіны» привлекает новых пользователей в соцсетях?  

# Журналистика # общество # Дарья Павловская # Анна Корольчук # Владимир Перцов # Мария Петрашко # Елена Смусенок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Руслан Абрамчик о беженцах на границе: потребности в экстренной психологической помощи не было на протяжении месяца
10 декабря 2021 15:32

Руслан Абрамчик о беженцах на границе: потребности в экстренной психологической помощи не было на протяжении месяца

Как появление железной дороги изменило историю Молодечно? Анонс программы «Центральный регион»
10 декабря 2021 15:24

Как появление железной дороги изменило историю Молодечно? Анонс программы «Центральный регион»

«Здесь лежат тысячи людей». В урочище Благовщина прошёл митинг-реквием в память о жертвах геноцида
10 декабря 2021 14:59

«Здесь лежат тысячи людей». В урочище Благовщина прошёл митинг-реквием в память о жертвах геноцида