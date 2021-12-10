На форуме молодых журналистов собрали 150 специалистов. О чём говорили топовые медиаэксперты?

Новости Беларуси. В Минске прошел восьмой форум молодых журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал студентов, блогеров и работников СМИ со всех регионов. Топовые медиаэскперты страны рассказали, как совмещают в своей работе традиционные и новые приемы, а также с какими вызовами столкнулись журналисты за последний год. Подробности – в репортаже Анны Корольчук.

В конференц-зале – 150 молодых журналистов со всех регионов страны, а также приглашенные медиаэксперты республиканских и локальных СМИ. В приветственном слове министр информации Владимир Перцов отметил: 2020 год показал, что наша журналистика отстает от западной. Поэтому главная цель сегодня – проводить правду через новые каналы коммуникации. Это уже третий медийный форум в 2021 году, и все они нацелены на реформы и образование.

Выступления и дискуссии, в первую очередь, касались горячих тем. Журналистика в экстремальных условиях и личный опыт работы репортеров на белорусско-польской границе, методы информационной войны и разоблачение фейков. Спикеры уверены: любой негативный инфоповод можно использовать во благо. А журналисты госСМИ в эпоху постправды должны быть не менее яркими и эмоциональными, чем их оппоненты.

Каждое выступление заканчивалось потоком вопросов из зала. Студенты и молодые специалисты интересовались у опытных коллег, как сохранять объективность при подаче материала и стоит ли делать акцент на мировые новости на региональном телевидении.

Дарья Павловская, главный специалист Минского городского комитета БРСМ:

Очень положительные впечатления, потому что экспертные спикеры, опытные люди, которые прожили это, есть чему поучиться. Что-то почерпываешь и для своего опыта, как развивать Telegram, Instagram, личные социальные сети. Мне очень понравилось то, что говорили про персонализацию, потому что сейчас это очень важно. Важны люди, которые подвергались буллингу – они стойкие, выдерживают это. Это достойно уважения.