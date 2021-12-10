Как появление железной дороги изменило историю Молодечно? Анонс программы «Центральный регион»

Новости Беларуси. 115 лет истории молодечненского локомотивного депо. В конце 2021 года юбилей отмечает одно из важнейших структурных подразделений Минского отделения Белорусской железной дороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 115 лет истории молодечненского локомотивного депо. В конце 2021 года юбилей отмечает одно из важнейших структурных подразделений Минского отделения Белорусской железной дороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сегодня в коллективе предприятия более полутысячи сотрудников, от каждого из которых зависят безопасность и точность доставки пассажиров и грузов. Уникальная ниша предприятия – единственный в стране участок по ремонту колесных пар тепловозов всех типов. Кроме того, именно здесь проводят техническое обслуживание и ремонт локомотивов. После модернизации одного из цехов стало возможным обслуживать и электровозы.
Андрей Наруть, начальник локомотивного депо Молодечно Минского отделения Белорусской железной дороги:
Сейчас идет активное обновление подвижного состава. Белорусская железная дорога обновляет тяговый железнодорожный состав. Это уже электровозное больше направление, поэтому и мы, чтобы не отстать от времени и не остаться без работы, расширяем специализацию, чтобы обеспечить потребности железной дороги в ремонте уже нового подвижного состава, тех же колесных пар. Для этого у нас все есть: и кадровый потенциал, высококвалифицированные кадры, и материально-техническая база. Поэтому в этом направлении работаем.
Как появление железной дороги изменило историю Молодечно и как сегодня устроено депо? То, что обычно остается за кадром путешествий под стук колес, в новом выпуске программы «Центральный регион».
Смотрите 11 декабря в 10:30 на СТВ.