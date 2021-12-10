Как появление железной дороги изменило историю Молодечно? Анонс программы «Центральный регион»

Новости Беларуси. 115 лет истории молодечненского локомотивного депо. В конце 2021 года юбилей отмечает одно из важнейших структурных подразделений Минского отделения Белорусской железной дороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сегодня в коллективе предприятия более полутысячи сотрудников, от каждого из которых зависят безопасность и точность доставки пассажиров и грузов. Уникальная ниша предприятия – единственный в стране участок по ремонту колесных пар тепловозов всех типов. Кроме того, именно здесь проводят техническое обслуживание и ремонт локомотивов. После модернизации одного из цехов стало возможным обслуживать и электровозы.

Андрей Наруть, начальник локомотивного депо Молодечно Минского отделения Белорусской железной дороги:

Сейчас идет активное обновление подвижного состава. Белорусская железная дорога обновляет тяговый железнодорожный состав. Это уже электровозное больше направление, поэтому и мы, чтобы не отстать от времени и не остаться без работы, расширяем специализацию, чтобы обеспечить потребности железной дороги в ремонте уже нового подвижного состава, тех же колесных пар. Для этого у нас все есть: и кадровый потенциал, высококвалифицированные кадры, и материально-техническая база. Поэтому в этом направлении работаем.