Руслан Абрамчик о беженцах на границе: потребности в экстренной психологической помощи не было на протяжении месяца

Новости Беларуси. Уже больше месяца на границе и три недели непосредственно в ТЛЦ находятся беженцы в ожидании гуманитарного коридора и решения ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы делают все возможное, чтобы их поддержать, особенно когда на улице непривычный для беженцев мороз. В логистическом центре работают врачи и волонтеры. Ежедневно приезжают тонны гуманитарной помощи. Все это время на границе работает наша съемочная группа. Подробности расскажет Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

На границе продолжает свою работу делегация системы образования Гродненской области. К ним, я напомню, присоединились представители международной организации ЮНИСЕФ. Сейчас они проводят эксперимент – анкетирование по факту выявления потребностей детей и женщин.