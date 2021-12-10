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Руслан Абрамчик о беженцах на границе: потребности в экстренной психологической помощи не было на протяжении месяца

10 декабря 2021 15:32
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Новости Беларуси. Уже больше месяца на границе и три недели непосредственно в ТЛЦ находятся беженцы в ожидании гуманитарного коридора и решения ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы делают все возможное, чтобы их поддержать, особенно когда на улице непривычный для беженцев мороз. В логистическом центре работают врачи и волонтеры. Ежедневно приезжают тонны гуманитарной помощи.  

Все это время на границе работает наша съемочная группа. Подробности расскажет Константин Герцев.  

Руслан Абрамчик о беженцах на границе: потребности в экстренной психологической помощи не было на протяжении месяца-1

Константин Герцев, корреспондент:  
На границе продолжает свою работу делегация системы образования Гродненской области. К ним, я напомню, присоединились представители международной организации ЮНИСЕФ. Сейчас они проводят эксперимент – анкетирование по факту выявления потребностей детей и женщин.  

Руслан Абрамчик о беженцах на границе: потребности в экстренной психологической помощи не было на протяжении месяца-4

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:  
Сегодняшний визит определит дальнейшие шаги по оказанию помощи детям в части психологической поддержки и, возможно, удовлетворения образовательных потребностей с привлечением средств нашей международной организации ЮНИСЕФ. Потребности в экстренной психологической помощи не было на протяжении этого месяца. Дети находятся со своими законными представителями. Они всегда имеют возможность обратиться к медицинским работникам в случае чрезвычайных происшествий. Но мы понимаем, что некоторые процессы могут быть и скрытыми, поэтому будем работать.  

Руслан Абрамчик о беженцах на границе: потребности в экстренной психологической помощи не было на протяжении месяца-7

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Руслан Абрамчик # Константин Герцев # Фотофакт

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