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Политический эксперт из Азербайджана про Нагорный Карабах: Беларусь предлагает и здесь свою помощь

18 апреля 2021 19:41
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Новости Беларуси. На неделе завершился двухдневный визит Александра Лукашенко в Баку, где главы государств достаточно плотно общались. Президент Беларуси стал первым зарубежным лидером, который посетил Азербайджан в 2021 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Политический эксперт из Азербайджана про Нагорный Карабах: Беларусь предлагает и здесь свою помощь-1

Говорили о наболевшем. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия – продолжение многолетнего конфликта. Пострадало мирное население. Враждующие стороны несколько раз пытались заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. Не без помощи Москвы удалось полностью прекратить огонь. Беларусь не оставалась безучастной.

Политический эксперт из Азербайджана про Нагорный Карабах: Беларусь предлагает и здесь свою помощь-4

Ильгар Велизаде, политический эксперт (Азербайджан):
К чести белорусской стороны, к чести Президента Беларуси всегда предельно откровенно эти темы поднимались. И причем Президент Беларуси откровенно эти темы поднимал не только с азербайджанским президентом, но и с армянскими руководителями и честно говорил, что вот этот вопрос нужно решать. И в данном случае уже мы говорим о постконфликтной реальности. Сегодня речь идет о восстановлении инфраструктуры, о восстановлении освобожденных территорий. Там фактически ничего не осталось. И Беларусь как наш близкий партнер, как наш друг предлагает и здесь свою помощь. Эта помощь неоценимая.

Политический эксперт из Азербайджана про Нагорный Карабах: Беларусь предлагает и здесь свою помощь-7

Нагорный Карабах все еще кровоточит. Некогда цветущий и плодородный край сегодня выжженная земля. Дороги разрушены, дома опустели, нет промышленности и производства. Сейчас важно вернуть территорию к жизни.

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