Политический эксперт из Азербайджана про Нагорный Карабах: Беларусь предлагает и здесь свою помощь

Говорили о наболевшем. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия – продолжение многолетнего конфликта. Пострадало мирное население. Враждующие стороны несколько раз пытались заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. Не без помощи Москвы удалось полностью прекратить огонь. Беларусь не оставалась безучастной.

Ильгар Велизаде, политический эксперт (Азербайджан):

К чести белорусской стороны, к чести Президента Беларуси всегда предельно откровенно эти темы поднимались. И причем Президент Беларуси откровенно эти темы поднимал не только с азербайджанским президентом, но и с армянскими руководителями и честно говорил, что вот этот вопрос нужно решать. И в данном случае уже мы говорим о постконфликтной реальности. Сегодня речь идет о восстановлении инфраструктуры, о восстановлении освобожденных территорий. Там фактически ничего не осталось. И Беларусь как наш близкий партнер, как наш друг предлагает и здесь свою помощь. Эта помощь неоценимая.