Иван Крупко: мы отработаем все направления, которые интересны и Азербайджану, и Беларуси

Новости Беларуси. Несмотря на значительное расстояние, а Минск и Баку по прямой разделяет 2200 километров, страны активно торгуют. Беларусь стабильно является вторым после России торговым партнером Азербайджана в СНГ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства Беларуси:

Объем прироста реализации продуктов питания, сельскохозяйственной продукции с 2016 года по 2020-й увеличился в 3,5 раза (с 6 млн долларов до 30 млн долларов). За 2020 год прирост составил 111 % к уровню 2019 года. В ближайшее время будет создана серьезная группа между министерствами сельского хозяйства Республики Беларусь и Республики Азербайджан. Мы отработаем все направления, которые интересны и Азербайджану, и Беларуси.

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