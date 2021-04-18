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Иван Крупко: мы отработаем все направления, которые интересны и Азербайджану, и Беларуси

18 апреля 2021 17:22
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Новости Беларуси. Несмотря на значительное расстояние, а Минск и Баку по прямой разделяет 2200 километров, страны активно торгуют. Беларусь стабильно является вторым после России торговым партнером Азербайджана в СНГ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Иван Крупко: мы отработаем все направления, которые интересны и Азербайджану, и Беларуси-1

Товарооборот 2020 года – полмиллиарда долларов. Мы покупаем углеводороды, соки, ткани, фрукты. Белорусский экспорт – продукция деревообработки, машиностроения, лекарства. Все больше продаем мяса и молочки.

Иван Крупко: мы отработаем все направления, которые интересны и Азербайджану, и Беларуси-4

Иван Крупко, министр сельского хозяйства Беларуси:
Объем прироста реализации продуктов питания, сельскохозяйственной продукции с 2016 года по 2020-й увеличился в 3,5 раза (с 6 млн долларов до 30 млн долларов). За 2020 год прирост составил 111 % к уровню 2019 года. В ближайшее время будет создана серьезная группа между министерствами сельского хозяйства Республики Беларусь и Республики Азербайджан. Мы отработаем все направления, которые интересны и Азербайджану, и Беларуси.

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# Беларусь-Азербайджан # Экономика # Иван Крупко # Фотофакт

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