Политический аналитик: «У нас появляется то, чего так все ожидали: инициатива снизу, причём в сложный момент»

Пётр Петровский:

У нас появляется то, чего так все ожидали. У нас появляется инициатива снизу, причём в сложный момент. Это перепрофилирование даже поведения человека, что не пока петух клюнет, не государство должно меня положить в больницу, излечить и всё такое.