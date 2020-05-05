Политический аналитик: «У нас появляется то, чего так все ожидали: инициатива снизу, причём в сложный момент»

Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «В обстановке мира».
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Депутаты собрали деньги и отдали Минздраву.
Пётр Петровский, политический аналитик:
Бизнес берёт, перепрофилируется, помогает каким-то больницам, поликлиникам. Некоторые общественные организации организовывают, в том числе шьют эти самые недостающие костюмы.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
А рестораны бесплатно кормят смены врачей.
Пётр Петровский:
Совершенно верно.
Гайдукевич о том, как Беларусь помогала эвакуировать людей: «Это сыграло не только на человеческий имидж страны, а и на международный
Олег Гайдукевич:
Это молодцы!