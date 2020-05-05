Гайдукевич о том, как Беларусь помогала эвакуировать людей: «Это сыграло не только на человеческий имидж страны, а и на международный

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Что впечатлило – это то действие нашей страны, это, кстати, имеет международный эффект, это действия нашей страны по тому, как мы стали эвакуировать граждан не только Беларуси из других стран, а граждан России, помогали Литве, помогали всем странам, которые к нам обращались по эвакуации граждан. Я думаю, что это нам, на самом деле, я убеждён, что это сыграло и не только на человеческий имидж страны, а и на международный имидж страны.

И когда кто-нибудь там потом будет рассказывать, что Беларусь какое-то там не такое государство, люди, которые это будут слышать, только усмехнутся и скажут: вы знаете, когда надо было, Беларусь протянула руку помощи. Мы же не обладаем сверхэкономическим потенциалом. Но когда Китай обратился, когда всё начиналось, Беларусь протянула руку помощи. Когда нам закрыли границу, и наших граждан выгнали из самолёта – в Индии не пустили, чтобы они летели в Минск, Беларусь не ожесточилась, Беларусь помогла дальше этим другим гражданам, и России. И это наш успех, на мой взгляд. Это успех нашей внешней политики, это успех нашего позиционирования в мире. И вот это показывает нас, как нацию, в том числе.

И, кстати, после нас многие тоже стали так делать. Потому что вот эти примеры правильного поведения, они потом трансформируются и на другие страны. Мне хочется вот это хорошее говорить, потому что пандемия обнажает, кризис обнажает всегда не только плохое, он всегда еще обнажает и хорошие вещи. И о них хочется говорить, испытывая гордость за свою страну.