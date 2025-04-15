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Лазуткин: западники все сидят в украинских штабах. Всё, что знает Украина, как воевать с Россией, знают и они

15 апреля 2025 20:01
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Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политолог Андрей Лазуткин. Обсудим самые актуальные темы.

Лазуткин: западники все сидят в украинских штабах. Всё, что знает Украина, как воевать с Россией, знают и они-2

Андрей Лазуткин, политолог:
Проблема не в том, что французы стали или не стали все поголовно толстыми или геями, или кем-то еще. К сожалению, все они сидят сегодня в украинских штабах. Офицеры, которые изучают боевой опыт, который получила Украина сегодня, все, что знает Украина, в том числе как воевать на территории России… Вот Курская операция, это про что? Это про то, что можно создать уже плацдарм на российской территории, который будет очень долго ликвидироваться. Вот этот опыт весь, он станет известен всему НАТО. То есть они уже знают, как против нас воевать, не воюя самостоятельно. Вот в этом их большая ценность того опыта, который они получили в Украине. И с нуля им не придется что-то там узнавать, как в России решения принимаются, как строится оборона, какие там есть основные приемы. Они уже все это будут понимать на примере военной операции. Поэтому у них, несмотря на все их минусы, какие-то слабости, понятно, что, может, они увидели, что свое вооружение какое-то надо дорабатывать, те же «Леопарды», оказалось, горят достаточно хорошо. Они будут их дорабатывать, улучшать. Что такое война? Это кто кого передумает. Это не вопрос боеприпасов, техники. Ну, как видим, даже сегодня там есть продвижение, но это такая пауза оперативная пока. Чтобы Россия получила какое-то преимущество большое, говорят, надо проводить мобилизацию в России. Но Путин на это не пойдет на фоне переговоров и всего остального. Поэтому ситуация там резко не поменяется. Даже несмотря на то, что в тактике там идут успехи российские.

# Андрей Лазуткин # Григорий Азаренок # Международная политика

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