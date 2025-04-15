Визит Сергея Нарышкина. Лазуткин рассказал о тайнах приезда главы Службы внешней разведки РФ в РБ

Григорий Азаренок, СТВ:

Визит Сергея Нарышкина. Что это значит, Андрей? Рассказывайте тайны, схемы, пароли.

Андрей Лазуткин, политолог:

Что здесь важно из того, что вы нам говорите? Понятно, что встреча закрытая, мы не знаем, что там обсуждалось.

Григорий Азаренок:

Один небольшой фрагмент показал Telegram-канал «Пул Первого».

Андрей Лазуткин:

Важно, как это отрабатывает противник. Они это привязывают к чему? К учениям «Запад» и к тому, что будет наступление на Киев. Это говорит о том, что Зеленский и вся машина, которая включает Демпартию США, Евросоюз, готовится продолжать войну. Для этого нужен некий постоянный повод: вот, подвигается горизонт уже до осени, когда будут учения, вот тогда уже Россия точно нападет. И они это отрабатывают информационно. Кто бы завтра ни приехал в гости к нам, это будет все равно пристегиваться к Западу. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Потому что Верховная рада Украины собирается продлять военное положение в стране. То есть это примерно будет до конца августа, я так понимаю, по месяцам. А дальше у них будет ожидаемое наступление на Киев. То есть это снова повод, чтобы его продлить и не проводить выборы. Поэтому информационно, да, точно так они отрабатывают.