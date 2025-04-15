Лазуткин: рядовые американцы не понимают, что за конфликт идёт в Украине

Андрей Лазуткин, СТВ:

То, что человек получает в подростковом возрасте, оно потом как призма для оценки уже будущих событий. Трамп, я думаю, видит в нашем конфликте тот самый «На западном фронте без перемен». Трамп выше стоит по уровню развития, чем его какой-то средний избиратель. Он книжки эти читал. Американцы в среднем не читали. Они не понимают, что это за война идет в Украине, тем более не могут провести параллель с Первой мировой. Трамп как для дебилов объясняет: этот плохой парень, это тоже плохой парень, а мы хороший парень. Чтобы каждый американец понял, в чем же корень проблем. Но вы назвали тогда, что виноват Байден и Зеленский, а Трамп говорит: еще виноват Путин. Он все-таки себя вот таким образом показывает – как не участника конфликта на чьей-то стороне, допустим, на стороне России. Он говорит, что я все-таки посредник, поэтому говорит, что все плохие. Он старается некую функцию арбитра выполнять. Может, это и надо России, но, во всяком случае, Украина пытается его затащить на свою сторону. Что ты дай нам оружие, дай нам нанести какой-то удар ракетами. Там же о чем была речь, говорит, Зеленский у меня ракеты просит из-за удара по Кривому Рогу, из-за удара по Сумам, говорит, этого мало. Вы начинаете войну с противником, который вас сильнее в 20 раз, а потом что, ракеты просите у американцев? Не будет вам ракеты. То есть для Зеленского это однозначно красный свет. Поэтому у них не складывается. Ну, может, Нарышкин нам расскажет, что там будет дальше. Может, они знают.