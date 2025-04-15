Франция вновь столкнулась с угрозой технического дефолта

На Западе проблем не становится меньше. Тарифные ограничения Трампа вызвали в Европе не только экономическую нестабильность. Спустя четыре месяца угроза технического дефолта вновь нависла над Францией. Премьер-министр Франсуа Байру заявил, что ситуация настолько сложная, что речь идет о выживании страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По официальным подсчетам, госдолг Пятой республики превысил 3,3 триллиона евро, что составляет 117 % от ВВП. Для стабилизации экономики власти планируют сократить расходы на 40 миллиардов евро, а также направить 67 миллиардов евро на обслуживание задолженности с ежегодной индексацией. Однако ситуация для соратников Макрона не становится легче. Оппозиция заявила о готовности вновь отправить правительство в отставку, если премьер-министр решит поднять налоги для населения. Но здесь, как говорится, не впервой. За год во Франции сменилось уже четыре кабинета министров, а депутаты пять раз выносили на рассмотрение вотум недоверия.