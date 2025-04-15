Что обсуждали Лукашенко и глава СВР РФ – мнение Лазуткина

Григорий Азаренок, СТВ:

Давайте немножко порассуждаем. Ведь не Бортников приехал, Нарышкин. Нарышкин – это внешняя разведка. Это работа за рубежом, это различные спецмероприятия. Стоит напрячься нашим некоторым любителям багажных путешествий?

Андрей Лазуткин, политолог:

Вопрос номер один. Как вы думаете, кто кому передавал информацию на этой встрече? Из того, что вы увидели.

Григорий Азаренок:

Естественно, очень много работает наша разведка и контрразведка. И, например, по нападению на Белгородскую область мы знаем, что оно было предотвращено в том числе благодаря информации от друзей из Республики Беларусь. Это, в принципе, где-то звучало публично. Это первое. Второе. Естественно, мы обмениваемся разведданными. Тут могли наши компетентные органы, например, рассказать об этой тачке, которую мы в начале нашего эфира обсуждали, которая ехала с гексогеном… Там не гексоген был, это я условно, потому что люди знают, там сложное название, но люди это слово знают. Потому что сам водитель-то у нас находится, и как-то цепочку мы, наверное, раскручиваем, мы могли поделиться с главой внешней разведки этими вопросами. Но разные есть форматы взаимодействия, мы потом об этом прочитаем лет через сто в шпионских романах.

Андрей Лазуткин:

То есть наши оппы сразу ставят рамку, что это нам спускают какие-то задачи или информацию, проводите учения. Это все время такая информационная работа, чтобы показать какую-то ущербность, подчиненное положение нашей страны, что-то еще. Конечно, нет. Общение доверительное, это прозвучало несколько раз по комментариям, которые были потом. Понятно, что нам тоже есть что рассказать. Более того, Григорий, абстрагируемся от данного случая, мы не знаем, что там обсуждалось. Возьмем Украину, например. Ну, понятно, что у Беларуси и у России абсолютно разные позиции. То есть у нас есть что-то одно, у них что-то другое. И если речь идет о сложных процессах, например, о переговорах, которые будут, не будут, которые затрагивают, допустим, приграничье, ну, что там будет происходить. Надо сверять часы по этим вещам, потому что там заворачивается поганка, как говорится уголовным языком. Они хотят каким-то образом продлить эту войну, не заключая мирный договор, но заключив с Трампом, например, какую-то сделку по сырью. Более того, Зеленский сегодня собирается стать в Европе главой такой антитрамповской коалиции. Они сделали ставку на Демпартию США, что мы Трампу не продались, мы работаем с Европой, вы нам помогаете, демократы, все, кто остался воевать. Но раз воевать, конечно, это не очень хорошо для Беларуси. Поэтому я думаю, что не без этого всего. Комментарий был отдельно по Украине Нарышкина, когда он уже вышел в прессе. Понятно, если брать какую-то более широкую рамку, ну, что нас всех интересует? Да, это поляки, я думаю, что это Германия, потому что для России это вообще в Европе, наверное, главный объект интереса. И, конечно, Украина и действия Трампа, переговоры, которые сейчас проводились в России.