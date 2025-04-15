Юношеская сборная Беларуси по футболу обыграла россиян на турнире развития УЕФА

Юношеская сборная Беларуси по футболу, возраст игроков до 16 лет, провела второй матч на турнире развития, который принимает Минск, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

15 апреля наши парни встречались со сверстниками из России. Обе команды с переменным успехом начали турнир: хозяева уступили команде Казахстана – 2:3, россияне справились со сборной Китая – 2:0. Очное противостояние проходило в равной борьбе. На 32 минуте счет открыл нападающий белорусов Владислав Воронин. В дальнейшем Рамиль Гайнулин сравнял счет. А завершился матч со счетом 2:1 в пользу нашей команды. На 63 минуте победный гол забил Тимофей Гудач.

Алексей Михайлов, главный тренер сборной Беларуси по футболу U-16: Конечно, соперник более, так скажем, был сегодня активный, чем Казахстан. Поэтому нам пришлось с ним легко. Очень много работали над обороной. Сегодня мы опять же эти моменты увидели, и ребята выполнили свою задачу. Поэтому хороший соперник, хорошая игра. Я считаю, что мы по совокупности двух матчей точно одну победу заслужили.

Владимир Волчек, главный тренер сборной России по футболу U-16:

Чуть-чуть не хватило забить гол. Пропустили со стандартов. А так, по большому счету, больше моментов у наших ворот не было. За исключением еще одного момента с перекладиной. Будем работать над реализацией и в организации игры нам, конечно, надо в средней зоне особенно прибавлять. Потому что один Гайнулин не может взять всю игру на себя. Ему нужны помощники.

В другом поединке игрового дня команда Китая обыграла сверстников из Казахстана – 1:0. Именно против китайцев белорусы проведут последний матч соревнований, он пройдет 18 апреля.