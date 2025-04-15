Экономика США может потерять миллиарды долларов из-за отсутствия туристов

Сокращение иностранного туризма и возможные бойкоты американской продукции из-за тарифной политики Трампа могут обойтись экономике США в колоссальные 90 миллиардов в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аэропорты уже фиксируют падение числа прибывших иностранцев почти на 10 %. В связи с этим под угрозой могут оказаться около 20 миллиардов долларов розничных расходов путешественников. Туристы из стран Европы начали отменять поездки в США на фоне политической и экономической напряженности, появившейся при президенте Дональде Трампе, а также опасений из-за враждебного отношения на границе. А жители Канады стали массово отказываться от поездок в Соединенные Штаты из-за развернувшейся между странами торговой войны.