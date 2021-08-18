«Ваш ответ по Крыму просто восхитил жителей России». Что пишут Лукашенко после «Большого разговора»?

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» собрал почти три сотни представителей общественности и журналистов из 12 стран мира. Прямую трансляцию вели 18 медиаресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» собрал почти три сотни представителей общественности и журналистов из 12 стран мира. Прямую трансляцию вели 18 медиаресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поэтому отклики и мнения о встрече приходят до сих пор, и не только от белорусов. Обращения аккумулируются в Администрации Президента. Вот лишь некоторые из них.
Темы, прозвучавшие на встрече во Дворце Независимости, вышли далеко за рамки государственных границ. Россия, Украина, Крым, Китай – на все вопросы Президент отвечал предельно откровенно. Отсюда и такой резонанс.