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«Ваш ответ по Крыму просто восхитил жителей России». Что пишут Лукашенко после «Большого разговора»?

18 августа 2021 16:01
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Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» собрал почти три сотни представителей общественности и журналистов из 12 стран мира. Прямую трансляцию вели 18 медиаресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ваш ответ по Крыму просто восхитил жителей России». Что пишут Лукашенко после «Большого разговора»?-1

Поэтому отклики и мнения о встрече приходят до сих пор, и не только от белорусов. Обращения аккумулируются в Администрации Президента. Вот лишь некоторые из них.

«Ваш ответ по Крыму просто восхитил жителей России». Что пишут Лукашенко после «Большого разговора»?-4

Темы, прозвучавшие на встрече во Дворце Независимости, вышли далеко за рамки государственных границ. Россия, Украина, Крым, Китай – на все вопросы Президент отвечал предельно откровенно. Отсюда и такой резонанс.

«Ваш ответ по Крыму просто восхитил жителей России». Что пишут Лукашенко после «Большого разговора»?-7

«Ваш ответ по Крыму просто восхитил жителей России». Что пишут Лукашенко после «Большого разговора»?-9

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# Большой разговор с Президентом # общество # Фотофакт

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