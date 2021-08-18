Турчин на приёме граждан: мы людям должны давать ответы лаконичные и простые, вот алгоритм действий, 5 пунктов

Для оказания помощи в решении личных проблем к губернатору обратились семь человек. Среди вопросов – трудоустройство, приватизация жилья. И даже новая прописка для детской школы искусств – определенные родители недовольны переездом. Губернатор отметил, что такие вопросы необходимо решать посредством опроса. Кстати, ответы гражданам на приеме, помимо главы области, давали руководители ведомственных отделов и отраслевых организаций. Все вопросы были детально рассмотрены, их решат в ближайшее время.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Мы людям должны давать ответы лаконичные и предельно простые. Чтобы было понятно: вот алгоритм действий, пять пунктов. Как сегодня в ходе приема мы обсуждали на примере приватизации жилья в сельхозпредприятии. То есть напишите человеку пять пунктов: вот сегодня стоимость его квартиры, какую мы можем ему дать рассрочку, какие условия. Раз, два, три, четыре, пять. Человек, исходя из этого, принимает решение.

Кстати, развитие жилищного строительства – одно из приоритетных направлений в Молодечно. Так, в ближайшее время там начнут строить восемь домов для многодетных семей в новом микрорайоне Купаловский.