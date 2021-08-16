Куда обращаться белорусам в Афганистане и что сейчас происходит в стране?
Новости Афганистана. МИД Беларуси следит за ситуацией в Афганистане. По информации официального представителя ведомства, за помощью наши соотечественники могут обращаться в посольство Таджикистана в Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром 16 августа более 60 государств призвали предоставить возможность желающим покинуть Афганистан. Обстановка в стране остается крайне напряженной. Сложившуюся ситуация на экстренном заседании обсудит Совбез ООН.
МВД Афганистана: Кабул не будут штурмовать и передадут власть мирным путём
Тем временем в захваченном талибами Кабуле царит хаос и паника. Полицейские сложили оружие и отказываются выполнять свои обязанности. Тысячи людей пытаются покинуть город, из-за чего на дорогах образовались огромные пробки. Некоторые просто бросают машины и продолжают путь пешком. Жители буквально атакуют банки в надежде снять деньги со счетов.
Талибы по телевидению обратились к жителям с призывом сохранять спокойствие, пообещав, что под властью «Талибана» женщины смогут получать образование и работать, а журналисты – критиковать происходящее. Также прозвучало заявление о создании Исламского Эмирата Афганистан.
Власть в Афганистане полностью перешла в руки талибов. Они заявили, что хотят создать Исламский Эмират Афганистан
15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, практически не встретив сопротивления. Они захватили аэропорт, здание телевидения и подняли свой флаг над президентским дворцом.
Официальный представитель талибов заявил о завершении военных действий на территории Афганистана.