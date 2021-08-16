Прямой эфир

Куда обращаться белорусам в Афганистане и что сейчас происходит в стране?

16 августа 2021 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Афганистана. МИД Беларуси следит за ситуацией в Афганистане. По информации официального представителя ведомства, за помощью наши соотечественники могут обращаться в посольство Таджикистана в Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куда обращаться белорусам в Афганистане и что сейчас происходит в стране?-1

Утром 16 августа более 60 государств призвали предоставить возможность желающим покинуть Афганистан. Обстановка в стране остается крайне напряженной. Сложившуюся ситуация на экстренном заседании обсудит Совбез ООН.

МВД Афганистана: Кабул не будут штурмовать и передадут власть мирным путём

Куда обращаться белорусам в Афганистане и что сейчас происходит в стране?-4

Тем временем в захваченном талибами Кабуле царит хаос и паника. Полицейские сложили оружие и отказываются выполнять свои обязанности. Тысячи людей пытаются покинуть город, из-за чего на дорогах образовались огромные пробки. Некоторые просто бросают машины и продолжают путь пешком. Жители буквально атакуют банки в надежде снять деньги со счетов.

Куда обращаться белорусам в Афганистане и что сейчас происходит в стране?-7

Талибы по телевидению обратились к жителям с призывом сохранять спокойствие, пообещав, что под властью «Талибана» женщины смогут получать образование и работать, а журналисты – критиковать происходящее. Также прозвучало заявление о создании Исламского Эмирата Афганистан.

Власть в Афганистане полностью перешла в руки талибов. Они заявили, что хотят создать Исламский Эмират Афганистан

Куда обращаться белорусам в Афганистане и что сейчас происходит в стране?-10

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, практически не встретив сопротивления. Они захватили аэропорт, здание телевидения и подняли свой флаг над президентским дворцом.

Официальный представитель талибов заявил о завершении военных действий на территории Афганистана.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Со зрителями или при пустых трибунах? Организаторы Паралимпиады анонсировали принятие важного решения
16 августа 2021 06:32

Со зрителями или при пустых трибунах? Организаторы Паралимпиады анонсировали принятие важного решения

Власть в Афганистане полностью перешла в руки талибов. Они заявили, что хотят создать Исламский Эмират Афганистан
15 августа 2021 17:58

Власть в Афганистане полностью перешла в руки талибов. Они заявили, что хотят создать Исламский Эмират Афганистан

Евгений Пустовой: «Литовцы захотели глотка настоящей свободы. Ходить по улицам, как в Беларуси»
15 августа 2021 17:55

Евгений Пустовой: «Литовцы захотели глотка настоящей свободы. Ходить по улицам, как в Беларуси»