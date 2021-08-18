Мечта – получить белорусское гражданство. За каким счастьем в Беларусь переезжают украинцы?

Новости Беларуси. По поручению главы государства к концу 2021 года в Беларуси разработают систему предоставления гражданства переселенцам из Украины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лукашенко о предоставлении гражданства переселенцам из Украины: до конца года все должны его получить

С просьбой об упрощении процедуры получения документа выступили сами украинцы. Всего за последние годы в нашу страну переехали около 160 тысяч человек.