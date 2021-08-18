Мечта – получить белорусское гражданство. За каким счастьем в Беларусь переезжают украинцы?

Новости Беларуси. По поручению главы государства к концу 2021 года в Беларуси разработают систему предоставления гражданства переселенцам из Украины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Лукашенко о предоставлении гражданства переселенцам из Украины: до конца года все должны его получить
С просьбой об упрощении процедуры получения документа выступили сами украинцы. Всего за последние годы в нашу страну переехали около 160 тысяч человек.
Как они обустроили свой быт – в сюжете Юлии Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
В Беларусь из Украины семья Войтович переехала шесть лет назад. Выбрали Березино. Сразу нашли съемную квартиру, работу. А месяц назад заселились в собственный дом. Здесь растят троих детей.
«Не знаю, что у вас добавляют в картошку, но у нас после переезда сразу еще двое родилось», – так шутит глава семейства Александр Войтович. Жизнь в небольшом райцентре семье нравится. Кстати, оказались в Березино совершенно случайно. Главным ориентиром была работа. Александр искал для себя оптимальный вариант – сильное лесное хозяйство. Сейчас жена – Людмила Войтович – следит за домашним очагом. А Александр работает начальником питомника в Березинском лесхозе. У себя на родине занимал такую же должность, поэтому здесь делится наработанным опытом.
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