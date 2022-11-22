«Культурно-этнический расизм». С какими проблемами сталкиваются белорусские айтишники, уехавшие за границу?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» политолог Петр Петровский и Илья Бегун, политический аналитик. Юлия Бешанова, СТВ:

Поговорим мы с вами сегодня об одной из самых популярных нынче профессий и сфер – IT. Айтишник – это пролетарий умственного труда

Илья Бегун, политический аналитик:

Часть компаний сейчас принуждают уезжать за границу. Юлия Бешанова:

Насколько это проблемно для нашей сферы IT? Ведь переезжают целыми семьями и мы теряем в том числе молодых и перспективных. Петр Петровский, политолог:

Мы столкнулись с тем, что много раз специалисты-айтишники говорили: где профсоюзные организации в IT-отрасли? У нас самая большая проблема с наймом работников не в государственном секторе, она в частном секторе и в IT-отрасли в частности. Некому защитить права этих наемных работников, потому что айтишник по большому счету – это пролетарий умственного труда. Да, если по ленинской схеме. Илья Бегун:

Но они-то думают, что псевдобуржуазия.

Петр Петровский:

Это связано с разницей доходов. Второй момент, когда они переезжают за границу, сталкиваются с какими проблемами? В Беларуси у них был социальный пакет белорусский: бесплатная медицина, образование, достаточно хорошая инфраструктура, безопасность. Юлия Бешанова:

И зарплата, которая для Беларуси достаточно высокая. На фоне СВО некоторые западные компании вытесняют русских и белорусов с IT-отрасли

Петр Петровский:

Они приезжают в другую страну. Во-первых, они иностранные граждане, им надо снимать жилье. Если это Варшава – это 600-700 евро. Бесплатной медицины нет, проблемы с образованием детей, интеграция в иноязычное пространство, перспективы пенсионного возраста: кто будет пенсию платить? Я уже не говорю о проблемах с инфраструктурой и прочим. Более того, на фоне специальной военной операции имеется определенная политика некоторых западных компаний по вытеснению русских и белорусов с IT-отрасли. То есть такой культурно-этнический расизм в бизнес-сфере. У многих стоит выбор: оставаться им в этой связи либо все-таки возвращаться. Часть из них уже начала возвращаться. Юлия Бешанова:

А есть такие истории, когда возвращаются? Кто поехал, попробовал и вернулся, несмотря на то что потерял работу, компанию и так далее? Илья Бегун:

Я – чего далеко ходить? Если абстрагироваться, то, конечно, цифра высокая. Я буквально несколько месяцев назад делал сводную по нашим кадрам в секторе связи и телекоммуникаций, именно найм-увольнение. Так вот, я подвел статистику, начиная с начала 2021 года и до середины весны 2022-го. Разница знаете сколько в кадрах была? Юлия Бешанова:

Сколько? Большая часть людей вернется. Уже произошел приток кадров в сектор