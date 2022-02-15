«Осматриваем людей, потом на ФАПе же и прививаем». Как вакцинируют белорусов в сельской местности?

Новости Беларуси. Почти 56 % жителей Минской области получили первую прививку против COVID-19 и более 46 % завершили полный курс иммунизации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кампания проходит не только в крупных городах. Вакцинация на селе организована на базе ФАПов и амбулаторий, куда отправляют выездные бригады врачей. Также используют передвижные медкомплексы. Привиться можно в любой день недели. В Воложинском районе Маньковщинский ФАП обслуживает 612 человек. Среди них вакцинированы более 50 %.

Дмитрий Малей, заведующий Маньковщинским фельдшерско-акушерским пунктом:

Хожу по подворным обходам. Собираю людей и разъясняю о пользе вакцинации. Сообщаю руководству, что у меня собрано определенное количество людей. Приезжают сюда врачи. Осматриваем людей, потом на ФАПе же и прививаем.

Светлана Щасновская:

Переболела три месяца назад и решила, что нужно сделать прививку, чтобы обеззаразить себя и всех своих родных. Все дети в семье тоже прививались. Ну, и я решила привиться.