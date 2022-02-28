Стартовала масленичная неделя. Как планируют проводить зиму в Минске?

Новости Беларуси. С блинами, спортивными забегами, песнями и танцами. В Минске стартовала масленичная неделя. Главные городские гуляния запланированы на выходные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По традиции основная праздничная площадка развернется у Дворца спорта. Гостям предложат различные блюда национальной кухни – большой выбор блинов с начинками, выпечку, драники, мачанку и широкий ассортимент продукции общественного питания. Насыщенная программа мероприятий подготовлена и во всех районах столицы.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Городская ярмарка пройдет 5 и 6 марта с 11:00 до 20:00. Кроме того, в каждом уголке столицы (во всех девяти районах Минска) 6 марта пройдут масленичные гуляния. На городской площадке будет более 20 точек общественного питания, участие примут ремесленники с изделиями ручной работы. В администрациях районов ориентировочно от 15 до 20 субъектов общественного питания на каждой площадке.

Запланированы и спортивные мероприятия. Например, Белорусская федерация легкой атлетики предлагает на 13 марта забег на Масленицу. Будет организована «Блинная гонка», где минчане смогут пробежать дистанции на 8 и 13 километров. А также попить чай из старинного самовара с праздничными баранками.