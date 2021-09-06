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Город полностью обновили. Каким встретит областные «Дожинки» Шумилино?

06 сентября 2021 06:27
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Новости Беларуси. В Витебской области заканчивают приготовления к традиционному осеннему фестивалю «Дожинки-2021». В этом году большую сельскохозяйственную ярмарку будет принимать Шумилино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город полностью обновили. Каким встретит областные «Дожинки» Шумилино?-1

Праздник город встретит полностью обновленным – от окраины до центра. Реконструкция затронула десятки различных объектов, в первую очередь социальной сферы.

Город полностью обновили. Каким встретит областные «Дожинки» Шумилино?-4

Выполнен как текущий, так и капитальный ремонт жилых домов, приведены в порядок дороги и тротуары. До неузнаваемости изменились Дом культуры, почта, школа № 1, магазины и стадион.

Город полностью обновили. Каким встретит областные «Дожинки» Шумилино?-7

Светлана Тимошенко, заместитель председателя Шумилинского райисполкома:
Наш стадион приобрел совершенно новые формы и черты. Уложено совершенно новое покрытие, соревнования могут проводиться вплоть до республиканского уровня. Созданы условия и для зрителей, поставлены новые трибуны. Все сделано для того, чтобы каждый житель района мог действительно заниматься физической культурой и спортом.

Город полностью обновили. Каким встретит областные «Дожинки» Шумилино?-10

Областной фестиваль тружеников села пройдет 18 и 19 сентября. Насыщенная программа ждет как главных героев праздника – хлеборобов, так и гостей.

# Сельское хозяйство # общество # Светлана Тимошенко # Фотофакт

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