Город полностью обновили. Каким встретит областные «Дожинки» Шумилино?

Новости Беларуси. В Витебской области заканчивают приготовления к традиционному осеннему фестивалю «Дожинки-2021». В этом году большую сельскохозяйственную ярмарку будет принимать Шумилино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник город встретит полностью обновленным – от окраины до центра. Реконструкция затронула десятки различных объектов, в первую очередь социальной сферы.

Выполнен как текущий, так и капитальный ремонт жилых домов, приведены в порядок дороги и тротуары. До неузнаваемости изменились Дом культуры, почта, школа № 1, магазины и стадион.

Светлана Тимошенко, заместитель председателя Шумилинского райисполкома:

Наш стадион приобрел совершенно новые формы и черты. Уложено совершенно новое покрытие, соревнования могут проводиться вплоть до республиканского уровня. Созданы условия и для зрителей, поставлены новые трибуны. Все сделано для того, чтобы каждый житель района мог действительно заниматься физической культурой и спортом.