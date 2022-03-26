Добирались четверо суток. Эти люди бежали от боевых действий в Украине на велосипедах

В Беларусь продолжают прибывать граждане Украины. За месяц нашу границу пересекли более 6 тысяч жителей соседней страны. Причем добираться им иногда приходится пешком или в лучшем случае на велосипедах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларусь продолжают прибывать граждане Украины. За месяц нашу границу пересекли более 6 тысяч жителей соседней страны. Причем добираться им иногда приходится пешком или в лучшем случае на велосипедах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свою историю рассказал проживавший в Киеве строитель из Чернигова. Руслан 23 февраля приехал в столицу Украины помочь другу с ремонтом. Когда начались боевые действия, мужчины пешком отправились в село Михайловка-Рубежовка. В 60 километрах от города их ждали 13-летняя дочь и жена друга. Когда в селе закончились продукты, решили искать транспорт и выбираться, преодолев 250 километров на велосипедах. До белорусской границы украинцы добирались четверо суток. Ночевали у местных жителей и на русских блокпостах. Руслан до сих пор продолжает разыскивать свою семью, которая осталась в Чернигове. Три недели они не выходят на связь.
Руслан, житель Чернигова (Украина):
Решили как-то выбираться и никакой эвакуации вроде нам не предлагали, только в сторону Запада, Польши. В Беларусь было от ВСУ или чего-то такого, которым я, грубо говоря, не доверяю. И мы 22 числа этого месяца в 7 утра решили ехать в сторону Беларуси. И проселочными дорогами – в основном старались держаться центральных дорог, асфальтированных – через российские блокпосты. Прошли мы их около 30, может быть, больше. Страшновато было. Взрывы были неподалеку, да и народ попадался настроенный к нам негативно, как узнали, что едем в Беларусь. Это было в поселке Бабинцы, я помню, хотели нас там побить и тому подобное.
Теперь украинцы могут вернуться к мирной жизни. Сейчас они восстанавливают силы в одном из санаториев Гомельского района. Планируют просить статус беженцев, чтобы остаться и работать в Беларуси.
Читайте также:
За последние сутки свыше 770 человек прибыли из Украины в Беларусь
Алексей Бегун: «418 граждан Украины приняты в гражданство Республики Беларусь»
Лукашенко о беженцах из Украины: «В единственной стране моим указом получили такое же право, как все белорусы»