Добирались четверо суток. Эти люди бежали от боевых действий в Украине на велосипедах

В Беларусь продолжают прибывать граждане Украины. За месяц нашу границу пересекли более 6 тысяч жителей соседней страны. Причем добираться им иногда приходится пешком или в лучшем случае на велосипедах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою историю рассказал проживавший в Киеве строитель из Чернигова. Руслан 23 февраля приехал в столицу Украины помочь другу с ремонтом. Когда начались боевые действия, мужчины пешком отправились в село Михайловка-Рубежовка. В 60 километрах от города их ждали 13-летняя дочь и жена друга. Когда в селе закончились продукты, решили искать транспорт и выбираться, преодолев 250 километров на велосипедах. До белорусской границы украинцы добирались четверо суток. Ночевали у местных жителей и на русских блокпостах. Руслан до сих пор продолжает разыскивать свою семью, которая осталась в Чернигове. Три недели они не выходят на связь.