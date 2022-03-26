«Постоянные опыт и тренировка». Как побороть боязнь публичных выступлений?

Ответы у школьной доски, участие в научной конференции и исполнение творческих номеров. С публичными выступлениями так или иначе сталкивается каждый из нас. Нередко мысли путаются, сердце выскакивает из груди, коленки трясутся. Как побороть этот страх, попробуем разобраться.

Татьяна Трухан, художественный руководитель театра эстрадной песни «Сябрынка»:

Публичные выступления – это целый пласт работы человека, потому что далеко не каждый человек имеет смелость и как бы стойкость, чтобы выйти на публику и даже что-то сказать, спеть либо станцевать. Вообще, конечно, привычка и привыкание к публичным выступлениям происходит с самого раннего детства.

Выходя к зрителям, человек чувствует ответственность перед аудиторией, отсюда и появляются переживание и страх. На пару они отлично справляются с тем, чтобы заплести мысли в клубок.

– Раз, два, три, четыре! Ура! Ждем, пока вам поаплодируют зрители. Не менее важным аспектом являются комплексы, которые чаще всего проявляются в подростковом возрасте.

Татьяна Трухан:

С этими комплексами можно легко бороться. В первую очередь постоянные опыт и тренировка. То есть если человек часто выходит на сцену, то он понимает, что зритель в зале не желает ему зла. То есть он знает, что он обязательно получит аплодисменты, знает, что ему встретится улыбка на лице у зрителя. Почувствовать твердую почву под ногами помогут не только внутренние уговоры, но и несколько простых упражнений. Основное из них – на дыхание.

Хелена Мерааи, певица:

Когда вы делаете глубокий вдох и тянете какую-нибудь ноту или чаще всего там делают «сссссс». Держат очень долго, чтобы отогнать все мысли от себя, что тому или другому не понравишься.

Но внутреннего спокойствия можно достичь и путем физической активности. Время немного размяться и приступать к следующему упражнению.

Хелена Мерааи:

Другое упражнение – это петь свою песню и прыгать, я не знаю, кто это придумал, но это классный лайфхак. Особенно когда песнь быстрая, дыхание не сбивается, оно смотрится гармонично. Не стоит забывать и о разминке голоса. Зажим – главный кошмар каждого оратора и вокалиста. Плохая осанка, сильный стресс и физическое перенапряжение: все это заставляет голос очутиться в клетке.

Татьяна Трухан:

Конечно, зажим голоса снимается очень плохо, но есть шанс избавиться от этого зажима. В первую очередь есть упражнения на дыхательно-двигательную координацию. С помощью большого количества повторений определенного рода упражнений, например, физкультуры. Погружаемся в необычную вокальную медитацию. Выполняя упражнения, желательно освободить голову от ненужных мыслей и переживаний, расслабить тело и мышцы.

Татьяна Трухан:

Когда человек во время распевки поет и начинает чувствовать, что у него поджимается вся гортань, советуют многие вокалисты и я советую ребятам просто поворачивать голову во время пения. Когда человек поет, он начинает мягко двигать головой – зажим снимается.