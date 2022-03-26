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«Постоянные опыт и тренировка». Как побороть боязнь публичных выступлений?

26 марта 2022 13:35
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Ответы у школьной доски, участие в научной конференции и исполнение творческих номеров. С публичными выступлениями так или иначе сталкивается каждый из нас. Нередко мысли путаются, сердце выскакивает из груди, коленки трясутся. Как побороть этот страх, попробуем разобраться.

«Постоянные опыт и тренировка». Как побороть боязнь публичных выступлений?-1

Татьяна Трухан, художественный руководитель театра эстрадной песни «Сябрынка»:
Публичные выступления – это целый пласт работы человека, потому что далеко не каждый человек имеет смелость и как бы стойкость, чтобы выйти на публику и даже что-то сказать, спеть либо станцевать. Вообще, конечно, привычка и привыкание к публичным выступлениям происходит с самого раннего детства.

«Постоянные опыт и тренировка». Как побороть боязнь публичных выступлений?-4

Выходя к зрителям, человек чувствует ответственность перед аудиторией, отсюда и появляются переживание и страх. На пару они отлично справляются с тем, чтобы заплести мысли в клубок.

«Постоянные опыт и тренировка». Как побороть боязнь публичных выступлений?-7

Раз, два, три, четыре! Ура! Ждем, пока вам поаплодируют зрители.

Не менее важным аспектом являются комплексы, которые чаще всего проявляются в подростковом возрасте.

«Постоянные опыт и тренировка». Как побороть боязнь публичных выступлений?-10

Татьяна Трухан:
С этими комплексами можно легко бороться. В первую очередь постоянные опыт и тренировка. То есть если человек часто выходит на сцену, то он понимает, что зритель в зале не желает ему зла. То есть он знает, что он обязательно получит аплодисменты, знает, что ему встретится улыбка на лице у зрителя.

Почувствовать твердую почву под ногами помогут не только внутренние уговоры, но и несколько простых упражнений. Основное из них – на дыхание.

«Постоянные опыт и тренировка». Как побороть боязнь публичных выступлений?-13

Хелена Мерааи, певица:
Когда вы делаете глубокий вдох и тянете какую-нибудь ноту или чаще всего там делают «сссссс». Держат очень долго, чтобы отогнать все мысли от себя, что тому или другому не понравишься.

«Постоянные опыт и тренировка». Как побороть боязнь публичных выступлений?-16

Но внутреннего спокойствия можно достичь и путем физической активности. Время немного размяться и приступать к следующему упражнению.

«Постоянные опыт и тренировка». Как побороть боязнь публичных выступлений?-19

Хелена Мерааи:
Другое упражнение это петь свою песню и прыгать, я не знаю, кто это придумал, но это классный лайфхак. Особенно когда песнь быстрая, дыхание не сбивается, оно смотрится гармонично.

Не стоит забывать и о разминке голоса. Зажим – главный кошмар каждого оратора и вокалиста. Плохая осанка, сильный стресс и физическое перенапряжение: все это заставляет голос очутиться в клетке.

«Постоянные опыт и тренировка». Как побороть боязнь публичных выступлений?-22

Татьяна Трухан:
Конечно, зажим голоса снимается очень плохо, но есть шанс избавиться от этого зажима. В первую очередь есть упражнения на дыхательно-двигательную координацию. С помощью большого количества повторений определенного рода упражнений, например, физкультуры.

Погружаемся в необычную вокальную медитацию. Выполняя упражнения, желательно освободить голову от ненужных мыслей и переживаний, расслабить тело и мышцы.

«Постоянные опыт и тренировка». Как побороть боязнь публичных выступлений?-25

Татьяна Трухан:
Когда человек во время распевки поет и начинает чувствовать, что у него поджимается вся гортань, советуют многие вокалисты и я советую ребятам просто поворачивать голову во время пения. Когда человек поет, он начинает мягко двигать головой – зажим снимается.

«Постоянные опыт и тренировка». Как побороть боязнь публичных выступлений?-28

Спину прямо, плечи ровно. Подготовившись к выступлению, можно смело покорять сердца зрителей своим поставленных голосом и приятным спокойствием.

# Полезные советы # общество # Татьяна Трухан # Хелена Мерааи # Никита Реут # Фотофакт

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