Поклонные камни XI-XII веков – посмотрите на этих древних великанов в Дятловском районе

Лето – идеальное время, чтобы открывать для себя красоты Синеокой, и сегодня в программе «Путевка BY» отправились в Дятловский район. Отыщем место силы, совершим поход на байдарках и сделаем сувенир на память вместе с гончаром!

Тайна из глубины веков. Держим путь к поклонным камням XI-XII веков. Памятник археологии и достояние страны. Испокон веков наши предки считали эти валуны целителями, а место – священным. И по сей день сюда не зарастает народная тропа. В знак благодарности за свершившиеся чудеса «старцам» приносят цветы, рушники, монеты и другие дары.

Высота замшелых известняковых камней – почти 2,5 метра, ширина – 3. Великаны напоминают арку и овеяны паутиной легенд. Одна из них, что в старину здесь стояла церковь, а валуны были каменными вратами. И все же научная версия одна – это результат Сожского оледенения, которое произошло на наших землях 220-130 тысяч лет назад.

Вероника Павловская, директор Дятловского государственного историко-краеведческого музея:

Сюда приходят люди и просят о своих желаниях. В основном, это, конечно же, здоровье. Раньше в деревне жила местная женщина, она могла многое рассказать об этих камнях. Она говорила, что до того, как эти камни заросли мхом, здесь был след от ступни Богородицы. Поэтому эти камни обладают целебной силой, особенно в моменты, когда на мхе скапливается вода.

Люди говорят, что камни плачут, но эту воду собирают, и она обладает целебной силой. Эти камни даруют исцеления только добрым людям. Если человек злой пролезает под них, они немножко провисают. Это что касается, почему нужно уважительно относиться к местам силы.