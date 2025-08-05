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Дятловская Амазонка – показываем ещё одно топовое место для сплава в Беларуси

05 августа 2025 12:46
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Лето – идеальное время, чтобы открывать для себя красоты Синеокой, и сегодня в программе «Путевка BY» отправились в Дятловский район. Отыщем место силы, совершим поход на байдарках и сделаем сувенир на память вместе с гончаром!

Дятловская Амазонка – показываем ещё одно топовое место для сплава в Беларуси-2

Поход на байдарках в тренде! И сегодня мы отправимся покорять дятловскую Амазонку – речушку Молчадь. Она лентой вьется по живописным просторам и на протяжении 70 километров района меняет свои виды: от пойменных лугов до хвойных лесов.

Дятловская Амазонка – показываем ещё одно топовое место для сплава в Беларуси-4

Дмитрий Еда, заведующий сектором спорта и туризма Дятловского райисполкома:
Кстати, рядышком впадает один из притоков Молчадки – Ятранка. Легенда даже есть: были две дочки, и они превратились – одна Ятрана, вторая Молчана. Ятранка – достаточно холодная.

Можно не только ощутить дыхание природы и порелаксировать, но и совершить познавательную экскурсию! В этом районе есть старинные храмы, места, связанные с военной историей, гидроэлектростанции и водохранилища.

Дятловская Амазонка – показываем ещё одно топовое место для сплава в Беларуси-6

Дмитрий Еда:
На территории района три более масштабные реки, проходят русла – это Молчадка, Щара и Неман. По экстремальности, несмотря на то, что данная речка – самая миниатюрная, мелководная, я бы назвал ее самой экстремальной. Это и притягивает людей. 

Есть экстремальные места. Там, где были строения, мельницы по ходу русла, мало того, были попытки сделать искусственно в прошлом веке, в 60-е годы, в местах для сплавов – камни, булыжники, плиты.

Дятловская Амазонка – показываем ещё одно топовое место для сплава в Беларуси-8

С 2020 года водные просторы на Дятловщине облюбовали уже 3 тысячи туристов. В основном Беларусь-Россия, но бывали и иностранцы. В 2025 году на летние выходные начали записываться уже в январе! Причем не только семьями, но и целыми коллективами.

Приключения проходят с комфортом! Здесь есть оборудованные места для отдыха с беседками и кострищем, а также агроусадьба. Так что можно устроить вкусный пикник. А если повезет, приготовить свежий улов. К слову, самый удачный клев – на Щаре!

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Расскажите, кого здесь можно встретить? 

Дятловская Амазонка – показываем ещё одно топовое место для сплава в Беларуси-10

Дмитрий Еда:
Животные, практически при каждом сплаве – бобры. Недавно сплавлялась группа – увидели оленуху слева по ходу движения, это было на речке Щара. В три прыжка олень преодолел дистанцию в пяти метрах от первой байдарки. Практически в каждом сплаве лебеди, уточки, лося встречаем, косули. 
– Сафари на воде!

Дятловская Амазонка – показываем ещё одно топовое место для сплава в Беларуси-12

Зеркальные облака и лесной парфюм подарят 100-процентный заряд и вдохновят на новые свершения! Для любителей приключений физкультурно-спортивный клуб совместно с  туринфоцентром, Дворецким и Новоельнянским домами культуры предложили маршрут «От царя до самовара!»

Дятловская Амазонка – показываем ещё одно топовое место для сплава в Беларуси-14

Вас ожидает встреча с артистами, которые закружат в танцах, песнях, играх, а еще приведут к дереву желаний! На финише всех «робинзонов» ожидает посвящение в байдарочники с выдачей сертификатов, а еще сладкий приз – чаепитие из самовара и местная выпечка.

Подробности смотрите в видео.

# Туризм # Дмитрий Ёда # Анастасия Макеева

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