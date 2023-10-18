«Показывать себя, проживать свою жизнь здесь и сейчас». Как идёт подготовка к финалу реалити-шоу «Есть девчонка одна»?

Самая интересная премьера осени и года уже стартовала на нашем телеканале. Это белорусское реалити-шоу «Есть девчонка одна». И у него же появились поклонники и поклонницы. Вышли в финал обыкновенные девчонки. Пока финалисток только две, но они просто супер. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Анастасия Антохина, финалистка реалити-шоу «Есть девчонка одна». Как участница решилась пойти на шоу? Александра Каштанова, ведущая:

Как вы решились на участие в шоу?

Анастасия Антохина, финалистка реалити-шоу «Есть девчонка одна»:

Появилась я на этом шоу неспроста. Конечно же, все в нашей профессии состоят в Белорусском союзе женщин. И оттуда уже была заявочка, что нужно найти участницу, которая бы могла бы выступить за наш социальный центр. Так сложилось, что в своем территориальном центре я работаю совершенно недолго. Но уже все во мне увидели зажигалку, что я вся творческая. Поэтому мне директор позвонил, сказала, что надо поучаствовать, нужно прислать визитку. Я прислала, а потом, конечно же, я была немножко в шоке, потому что когда я ее присылала, я думала, что таких, как я, миллион будет, во мне нет ничего такого особенного, что нужно было бы показывать. И тут мне звонят и говорят, что я попала на реалити-шоу. Для меня это было спонтанно, но интригующе, скажем так. Александра Каштанова:

Семья поддержала вас, как отреагировали? Анастасия Антохина:

Муж у меня привык моим способностям, что вся активная, что я лидер по жизни, поэтому он все уже знал. Дочка у меня тоже очень веселая, и поет, и танцует. Сказала: мама, ты все сможешь, только ты не умеешь рисовать, а так ты все можешь. Александр Стасевич, ведущий:

Шоу такое, как вы себе и представляли?

Анастасия Антохина:

Я ехала с такой интригой, даже в голове крутилось, думала: а какие там люди будут, какие там девушки? А что вообще нужно делать? Мне задали вопрос, чего я боюсь или чего бы я не смогла бы сделать на шоу. Вы знаете, я не нашла такого ответа. Нет такого, чего бы я боялась.

Я боюсь крыс, мышей. Но в ситуации определенной я знаю, что этот страх могу в себе перебороть. Если я упала, я встала, отряхнулась и пошла дальше. Поэтому чем-то меня удивить или напугать, кажется, было бы сложно. Но проект меня удивил. О конфликте на съемочной площадке Юрий Царев, ведущий:

Расскажите, пожалуйста, что за конфликт на площадке был с ведущим? Как вы его разрешили? Анастасия Антохина:

Взаимопомощь, взаимовыручка. Это разве не те ли качества, которыми должен обладать социальный работник? Именно такими качествами. И понеслось, все закрутилось, что с Александром вышел конфликт. Мы смотрели шоу вместе с друзьями, и они даже останавливали. Мы поругаемся чуть-чуть, останавливаем. Александра Каштанова:

Ведущий был неправ, почему? Потому что мы с Александром тоже очень долго работаем. У нас было много ситуаций, где кто-то прав, где кто-то не прав. Вот в этой ситуации, как вы считаете?

Анастасия Антохина:

Там сказали, что пазл будет не собран, но это было сказано до того, как я спросила. Когда мы ехали на задание, мы уже знали, что будет командная игра, связанная с водой, девочки уже говорили, что кто-то не умеет плавать, кто-то боится панически. И я осознавала. Для меня командная игра – это когда не кто-то по раздельности, а вместе до конца, за это нужно бороться. Я так и делала, я боролась за наш балл, за то, чтобы командная игра и командное задание было выполнено. Поэтому на берегу, когда были озвучены Александром условия, я спросила, что если один человек не сможет, я уже заведомо знала, что не сможет, может ли команда помочь? Он сказал – да. Три человека на суше, один в воде. Так и получилось. Но Екатерина, моя соперница, но мы с ней так сдружились, что я и не считаю ее соперницей. Екатерина потом перед тем, как мы пошли в воду, спросила, если мы прыгнем, он сказал, что пазл не будет сложен. И поэтому получился глухой телефон, мне было озвучено одно, другой девушке было озвучено другое. Мы недопоняли друг друга, но я все равно до конца хочу сказать, что задание было сформулировано неверно. Как идет подготовка к финалу? Александра Каштанова:

Если говорить о финале, готовы ли вы соревноваться с лучшими из лучших?