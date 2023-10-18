СК и МВД Беларуси ликвидировали 3 крупные группировки интернет-мошенников

Новости Беларуси. Количество фишинговых преступлений за последний год снизилось в Беларуси в 10 раз. Это результат совместной работы Следственного комитета и МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем не менее правоохранители фиксируют рост киберзлодеяний.

Все также преступники звонят белорусам от имени милиции, работников банка и путем обмана выманивают крупные суммы денег. Известно, что атакуют белорусов не единичные хакеры, а организованные преступные группы. За последнее время в нашей стране пресечена деятельность трех таких крупных группировок. Основная масса хищений – их рук дело. Зафиксировано более 10 тысяч подобных фактов. Раскрыта вся схема преступной деятельности. Участники этих сообществ задержаны, установлены организаторы, исполнители и пособники.

Александр Рингевич, начальник управления по раскрытию киберпреступлений главного управления по противодействию киберпреступлений МВД Беларуси:

Пособники в подавляющем большинстве выполняли роль непосредственного контакта с потерпевшими, предоставления ему поддельной ссылки на какой-то интернет-ресурс, где уже наши граждане под тем предлогом, который эти граждане ему говорили, оставляли там реквизит своей банковской платежной карты. В дальнейшем совершалось хищение. Этим участникам перечислялась половина суммы от той, которая была похищена у потерпевшего.

Иван Судникович, заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Беларуси:

Установили всю структуру, иерархию данных организованных преступных групп. Установили личности руководителей и рядовых исполнителей. И совместно с коллегами провели несколько спецопераций на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, которые позволили ликвидировать данные группировки, что позволили снизить уровень преступлений путем фишинга примерно в 10 раз.