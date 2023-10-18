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Во всех школах Беларуси провели единый урок к Неделе родительской любви

18 октября 2023 10:54
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Новости Беларуси. Тематический урок, посвященный Неделе родительской любви, прошел сегодня, 18 октября, во всех школах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех школах Беларуси провели единый урок к Неделе родительской любви-1

Вместе с ребятами первых – одиннадцатых классов педагоги обсуждали, какое значение семья играет в масштабах государства и общества. Говорили о взаимоотношениях с родителями, воспитании, о том, как проявляются любовь и забота. Учителя постарались сделать занятие не только познавательным, но и интересным, в этом помогли творческие задания. Ребята принесли семейные фотографии, рассказывали о мамах, папах и своих семейных традициях. Первоклашки выкладывали на доске цветок и искали «семь слагаемых счастья семьи».

Во всех школах Беларуси провели единый урок к Неделе родительской любви-4

Алиса Дудко, ученица 7 класса гимназии № 6 Минска:
Сегодня на уроке мы говорили о семье, семейных ценностях, о роли родителей, о чувствах, благодаря которым семья становится крепкой и счастливой.

Во всех школах Беларуси провели единый урок к Неделе родительской любви-7

София Токарчук, ученица 7 класса гимназии № 6 Минска:
Я считаю, что такие уроки очень важны в школе, чтобы понять, насколько важна семья для людей и особенно для детей. Я считаю, что самое важное – это крепкая, любящая и дружная семья, которая всегда тебя поддержит. Ты можешь прийти, тебя успокоят, дадут верный совет. И, прежде всего, это забота, любовь и понимание.

Во всех школах Беларуси провели единый урок к Неделе родительской любви-10

Лалита Рудько, учитель начальных классов гимназии № 6 Минска:
Ребятам было очень интересно, они были очень активны на уроке. Многие из ребят приносили свои семейные фотографии и с удовольствием рассказывали о своей семье. О своих родных, близких. О том, как проводят свободное время со своей семьей.

В рамках занятия были организованы выставки тематической литературы, которая будет полезна как для педагогов, так и для учащихся. Отмечу, воспитание и формирование традиционных семейных ценностей у молодежи было и остается приоритетным направлением воспитательной работы, которую проводят учреждения образования.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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